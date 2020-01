Været endrer rennprogrammet under ski-NM

NTB Sport

Endringene som er gjort er at fredagens sprint endres til fri teknikk, lørdagens skiathlon endres til klassisk teknikk (fellesstart), mens alle etappene i søndagens stafett går i fri teknikk.

– Først og fremst er vi glade over at vi klarer å gjennomføre årets ski-NM. Det er blitt lagt ned en kjempeinnsats for å få til nok snø i den ene 5 km lange løypa som vi kommer til å benytte, sier rennleder for ski-NM på Konnerud Kenneth Holth.

Det er regnet og varmegradene som gjør at mulighetene for produksjon av snø har vært begrenset. Den siste uka har det blitt tilført mye kunstsnø for at helgen kan gjennomføres.

– Endringen i NM-programmet går på å få til det mest optimale sportslige tilbudet for alle deltakerne. Vi håpet selvfølgelig i det lengste å opprettholde det planlagte NM-programmet, men vi hadde ingen annen mulighet enn å endre på flere av distansene.

Torsdag er det 10 km fri teknikk kvinner og 15 km fri teknikk menn, fredag sprint fri teknikk, lørdag 15 km klassisk fellesstart kvinner og 30 km klassisk fellesstart menn, og helgen avsluttes søndag med lagstafett i fri teknikk.

