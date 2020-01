Supertalent med 209 sekunders fyrverkeri i NBA-debuten

NTB Sport

Det er sekundene hele det idrettsinteresserte USA snakker om, for de kan ha gitt et glimt av hva som er i vente. I løpet av tre og et halvt minutt i 4. periode scoret 19-åringen 17 poeng på rad for sitt lag New Orleans Pelicans i kampen mot San Antonio Spurs.

Williamson ble valgt først i fjorårets NBA-draft, men en kneskade han pådro seg i oktober gjorde at han måtte vente på debuten. Fem ganger så mange mediefolk som vanlig i NBA og et publikum med enorme forventninger var det som møtte ham.

I begynnelsen var det for mye for ham. Han scoret bare to poeng i første halvdel og hadde flere balltap. Det hjalp ham ikke at legestaben hadde bestemt at han ikke skulle spille mer enn fire minutter av gangen i NBA-debuten. Han slet med å finne rytmen.

Tok fyr

I pausen sa treneren og flere av lagets veteraner til ham at han måtte tro på seg selv og skyte når han fikk sjansen. I siste periode prøvde han sin første trepoenger, og da den gikk inn tok han fyr. Han scoret i sju angrep på rad: Fire trepoengere, to topoengere og til sist en straffe.

Da den to meter lange og 129 kilo tunge unggutten gjorde seg klar til å skyte straffe, ropte publikum «MVP, MVP» (årets spiller).

– Det var uventet, sa Williamson, som misset den første straffen før han satte den andre.

Så var de fire minuttene over, og han ble tatt av banen, til mishagsytringer fra publikum.

– Trener, la meg fortsette. Jeg kan vinne denne kampen, sa han ifølge Pelicans-trener Alvin Gentry, som likevel måtte å be ham om å sette seg.

– Medisinerne sa fra at han ikke kunne spille mer. Jeg er ikke verdens smarteste trener, men jeg ville aldri tatt ham av banen om jeg ikke hadde fått beskjed om det, sa Gentry på pressekonferansen.

Tungt tap

Resten av kampen ropte publikum «vi vil se Zion», inntil Pelicans hadde tapt 117-121.

– Jeg forstår tilskuerne. Jeg ville også hatt ham på banen, men vi må se langsiktig på det, sa lagkamerat Jrue Holiday.

– Energien i hallen var elektrisk, og bortsett fra at vi tapte var det slik jeg hadde drømt om. Tapet er tungt å svelge. De sier at jeg må tenke på framtiden, men jeg er 19 og vil bare vinne kampene jeg spiller, sa Williamson.

Han er en av svært få med flere poeng (22) enn minutter (18) i NBA-debuten, og den eneste i historien som har satt fire av fire trepoengere i sin første NBA-kamp.

– Det var resultat av det lange skadeoppholdet. Når du ikke får bevege deg på banen, er det ikke mye annet å gjøre enn å øve hoppskudd, sa han.

