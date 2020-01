Griezmann avverget Barcelona-fadese i cupen

NTB Sport

Ibiza Eivissa fra regional 3. divisjon tok ledelsen før det var spilt ti minutter på kunstgresset. Javi Perez scoret etter passivt forsvarsspill av Riqui Puig, og ledelsen holdt helt til det 72. minutt.

Da utlignet Griezmann, og da alle ventet på ekstraomganger slo franskmannen til igjen i fjerde overtidsminutt. Dermed er Barcelona videre til åttedelsfinale.

Lagets nye trener Quique Setién fikk seier i debutkampen mot Granada sist helg takket være en scoring av Lionel Messi. Laget fikk mye ros etter å ha hatt 83 prosent ballbesittelse, det meste av et Barcelona-lag siden Pep Guardiola ledet laget i 2011.

Heldig

Onsdag fikk Messi, Gerard Pique og Sergio Busquets slippe å bli med til cupkampen på bortebane, men det var ikke akkurat et reservelag Barcelona mønstret. Det var stort sett meritterte spillere i startelleveren, men laget greide bare en avslutning på mål i første omgang, dårligst i noen kamp denne sesongen.

Ibiza var nær å øke ledelsen. Angel Rodado fikk ballen i mål, men ble avblåst for å ha vært for tøff i en duell med Clément Lenglet. Rai Nascimento skjøt i stolpen, og Rodado var nær scoring på returen. Neto frelste Barcelona ved å slå ballen til corner.

Barcelona-profiler som Jordi Alba, Arthur og Arturo Vidal ble kastet innpå for å avverge tap på partyøya. Det gikk så vidt, takket være Griezmann. Utligningen kom etter veggspill med Frenkie de Jong, før Alba spilte ham fram til vinnermålet.

Real slet

Real Madrid måtte også slite for å slå Unionistas fra Salamanca. Det ble 3-1-seier etter at hjemmelaget, som ble opprettet av supportere i 2013 etter at byens opprinnelige lag gikk konkurs, hadde 1-1 en stund.

Gareth Bale ga gjestene en oppskriftsmessig ledelse, men Alvaro Romero utlignet i det 57. minutt. Fem minutter senere tok Real Madrid ledelsen igjen på et selvmål av Juan Gongora, men spenningen levde helt til Brahim Díaz gjorde 3-1 rett før slutt.

Martin Ødegaard bidro med en assist da Real Sociedad vant 2-0 over Espanyol. Tittelforsvarer Valencia vant 1-0 borte mot Logroñes med mål av Maximiliano Gómez, mens Tenerife fra nivå to slo ut Valladolid med vinnermål på straffespark av Daniel Gómez rett før slutt.

