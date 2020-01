Stygg Solskjær-smell, Manchester United tapte hjemme for Burnley

NTB Sport

Publikum sang Ole Gunnar Solskjærs navn i begynnelsen av kampen, men det var piping da lagene gikk til pause på 0-1. I sluttminuttene strømmet folk ut av stadion mens United-laget desperat jaget målet som ville skapt ny spenning. – En giftig atmosfære, beskrev tidligere United-spiller Darren Fletcher på BBC Radio 5.

Luke Shaw Mata fikk ballen i mål i det 90. minutt, men målet ble annullert fordi han dyttet Jeff Hendrick.

Manchester United dominerte første del av kampen, og det så ut til å kunne bli en hyggelig kveld for Solskjær og supporterne. Anthony Martial kom til en god sjanse da han ble spilt gjennom av Nemanja Matic, men han somlet med å avslutte, og Charlie Taylor fikk slengt fram foten og taklet.

I stedet var det Burnley som tok ledelsen i det 39. minutt, og som så ofte før scoret laget takket være dødball og duellstyrke i feltet. Et frispark fra midtsirkelen seilte inn i feltet, der Ben Mee vant i lufta mot Nemanja Matic og nikket ballen inn i målgården. Der holdt Chris Wood seg ett skritt foran Harry Maguire og slo til på halvspretten fra sju meter. Ballen føk inn i hjørnet.

Uniteds 28. baklengsmål i Premier League denne sesongen var det 12. på dødball.

Tidlig i 2. omgang ropte gjestene forgjeves på straffespark da Fred falt i eget felt og var borti ballen med armen, men det skulle likevel bli 2-0 til Burnley.

Drømmetreff

I det 56. minutt doblet Jay Rodriguez ledelsen med et drømmetreff. Han spilte vegg på hjørnet av 16-meteren og knallet ballen i nærmeste kryss med venstrefoten. Ballen gikk inn via tverrliggeren helt oppe i krysset.

Det var tredje sesong på rad at Burnley tok to måls ledelse på Old Trafford. De to forrige gangene endte det 2-2, men denne gang ble det ikke noe United-poeng. Burnley vant borte mot United for første gang siden 1962.

– Dette resultatet betyr alt. Vi jobbet hardt og viste kvalitet, sa Rodriguez til BT Sport.

– Fotballen er rar. Vi tapte fire seriekamper på rad, og nå har vi slått Leicester og Manchester United med noen dagers mellomrom, sa kaptein Ben Mee.

Solskjær kastet innpå Mason Greenwod ved pause, Jesse Lingard og Luke Shaw i det 69. minutt, men laget hans kom aldri inn i kampen igjen. Det er fortsatt seks poeng opp til Chelsea, som tirsdag avga poeng hjemme mot Arsenal. Det klare målet onsdag var å halvere avstanden til den viktige 4.-plassen.

Vardy-skade

Serietreer Leicester slo tilbake etter to strake tap og vant 4-1 over West Ham, men det var en seier som kostet. Storscorer Jamie Vardy haltet ut tidlig med noe som så ut som en hamstringskade, og Nampalys Mendy måtte også ut med skade i første omgang.

Manager Brendan Rodgers avdramatiserte Vardy-skaden.

– Det er ikke hamstringen, og det er godt nytt. Forhåpentlig vil det bli bedre i løpet av kort tid slik at han kan spille igjen. Jamie er viktig for oss, men om vi skal ha suksess er det laget det handler om, sa han.

Harvey Barnes og Ricardo Pereira ga laget to måls ledelse ved pause. Mark Noble reduserte på straffespark, men to Ayoze-mål sørget for klar hjemmeseier.

Spurs-seier

Tottenham tok seg opp på samme poengsum som Manchester United takket være Son Heung-mins sene vinnermål i 2-1-seieren over tabelljumbo Norwich, med Alexander Tettey på midtbanen.

Dele Alli ga José Mourinhos menn ledelsen ved pause, men den finske storscoreren Teemu Pukki utlignet og så ut til å skulle koste Tottenham to poeng helt til Son avgjorde.

– Vi gjorde det vanskeligere enn det burde vært ved å slippe inn et billig mål, men jeg synes vi er på rett spor, sa Alli til BBC.

Christian Eriksen spilte den siste halvtimen.

(©NTB)