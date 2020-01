Norge avsluttet med kombinertgull i ungdoms-OL

NTB Sport

Det norske laget vant konkurransen i utklassingsstil. I mål skilte det formidable ett minutt og 19 sekunder ned til Østerrike på sølvplass.

Italia tok bronsemedaljen og var slått med ytterligere 11,5 sekunder.

Det norske laget ledet også etter hoppdelen. Der utgjorde Gyda Westvold Hansen, Sebastian Østvold, Nora Midtsundstad og Iver Olaussen Norges kvartett.

Foran langrennsdelen var luken til forfølgerne Østerrike og Italia på henholdsvis 12 og 42 sekunder. Det forspranget var aldri det norske laget i nærheten av å gi fra seg.

Holboe mestvinnende

Foran langrennsdelen ble Nora Midtsundstad og Iver Olaussen erstatter med langrennsløperne Maria Hartz Melling og Nikolai Holmboe.

I kombinertstafetten i ungdoms-OL settes lagene sammen av spesialhoppere, kombinertløpere og langrennsløpere. Hvert lag må inneholde to utøvere som deltar i både hopp og langrenn, men lagene kan inneholde to spesialhoppere og to langrennsløpere.

Nikolai Holmboe ble mestvinnende norske utøver i lekene. Tidligere vant han langrennscross og tok sølv i langrennssprint. Hans tvillingbror Aleksander tok for øvrig bronse i sprinten.

Sebastian Østvold tok bronse i kombinert individuelt.

I lekene ble det norsk gull også i curling for blandet lag, ved Ingeborg Forbregd, Lukas Høstmælingen (skip), Nora Østgård og Grunde Buraas.

Øvrige norske medaljer var sølv til Anna Heggen i langrennssprint, bronse til Mikkel Remsøy i alpin kombinasjon og til Vegard Thon i skiskyttersprint.

Dessuten kom to norske ishockeyspillere hjem med gull, en med sølv og en med bronse.

Frostad på femte

Patrik Dalen (Lørenskog) og Nora Pollestad (Stavanger) vant gull i tre-mot-tre-turneringen sammen med spillere fra en rekke andre nasjoner. Sander Selvær fikk sølv med sitt lag og Sebastian Aarsund bronse med sitt.

I vinterlekene i Lausanne var det sammensatte lag i flere øvelser, vanlige nasjonslag i andre.

På avslutningsdagen ble Tormod Frostad nummer fem i friski Big Air. Han var 7,25 poeng fra medaljeplass i en konkurranse vunnet av tsjekkiske Matej Svancer.

