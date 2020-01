Rafael Nadal enkelt videre i Melbourne

NTB Sport

Kampen endte 6-2, 6-3, 6-0 etter å ha vart i drøye to timer. Den bolivianske spilleren klarte merkelig nok å bryte spanjolens server to ganger underveis i kampen.

– Det ble en positiv start, sa Nadal, som for anledningen stilte i en rosa singlet.

– I 1. runde er du bare ute etter å vinne, og det er jo best å vinne i strake sett, sa Nadal.

Nadal, som var tapende finalist for Novak Djokovic i fjorårets turnering, fikk publikum til å le under seiersintervjuet med arrangøren Jim Courier.

– Hva var høydepunktet forrige sesong? spurte Courier.

– Bryllupet mitt. Kona sitter på tribunen, svarte spanjolen til latter og stor applaus fra publikum.

Nadal jakter sin 20. Grand Slam-tittel for å tangere Roger Federer.

En annen tennisstorhet måtte derimot si takk for seg. Russiske Maria Sjarapova fikk wild card av arrangørene, men 33-åringen røk 3-6, 4-6 for kroatiske Donna Vekic for et tidlig farvel.

(©NTB)