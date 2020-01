Casper Ruud etter Australian Open-exit: – Utrolig skuffende

NTB Sport

– Utrolig skuffende når man taper på målstreken for andre uke på rad. Det var jo det samme som skjedde i Aukland forrige uke, men det er enda bitrere når det er Grand Slam, og i det femte og avgjørende settet.

Det sa Casper Ruud til NTB etter å ha tapt en lang og høydramatisk kamp mot hviterussiske Gerasimov. Etter fem sett og tre og en halv times spill var det klart at det ble en tidlig og skuffende exit fra årets første Grand Slam-turnering.

– Vi var jevngode og holdt hverandre i jevnt spill helt til det avgjørende tiebreaket. Det er i sånne kamper man føler at det ikke alltid fortjener å være en vinner. Men til slutt må det jo være det, og det ble ikke meg i dag. Det er utrolig skuffende, sa 21-åringen.

Til slutt vant Gerasimov med settsifrene 6-3, 7-6 (8-6), 1-6, 4-6, 7-6 (10-6).

Misset settball

Den norske 21-åringen tapte de to første settene og var ille ute, men reiste seg og utlignet til 2-2. Han klarte ikke å fullføre snuoperasjonen, men det var jammen ikke langt unna. På stillingen 2-2 måtte kampen avgjøres med tiebreak i det femte og avgjørende settet.

Hviterusseren vant det første settet 6-3 etter knallgode server og svakt spill fra sin norske motstander. Snarøya-spilleren gjorde hele ti upressede feil i første sett, og da blir det vanskelig å slå en topp-100-spiller. Gerasimov er ranket som nummer 98 i verden, Ruud nummer 48.

Det andre settet ble langt jevnere og til slutt meget spennende. Hviterusseren fortsatte sitt solide servespill, men denne gangen var nordmannen mer på høyden. Settet gikk til tiebreak, der hviterusseren vant 8-6.

– Høy kvalitet

Til NTB sa Ruud at han ikke var spesielt fornøyd med det første settet.

– Der spilte jeg litt for dårlig og kom tregt i gang, men jeg prøvde å klamre meg fast. I andre sett hadde jeg en settball, men tapte poenget og settet. Det er bittert og skuffende, sa Ruud, som også skrøt av motstanderen.

– Han spilte veldig godt til tider. Jeg synes det var høy kvalitet på kampen.

I tredje sett så det ut som kreftene til Gerasimov begynte å ta slutt. Da våknet nordmannen, hentet fram superkreftene og feide motstanderen av banen. Casper Ruud vant tredje sett 6-1.

I det fjerde settet fikk nordmannen en drømmestart da han brøt Gerasimovs serve i første forsøk. Deretter kontrollerte Ruud settet inn til 6-4 og sørget for at kampen måtte avgjøres i et femte og siste sett.

En halv million

I et dramatisk sistesett fulgte spillerne hverandre som skygger til 6-6. Dermed måtte kampen avgjøres med tiebreak. Her klarte ikke Ruud å fullføre comebacket. Han kom under 2-7 og tapte 6-10.

Dermed er det Jegor Gerasimov som skal møte Alexander Zverev i 2. runde av Australian Open. Tyskeren er ranket som nummer sju i verden.

– Det er kjempesurt. Det er små marginer, og de var ikke helt på Caspers side i dag, sa Caspers far Christian til Eurosport etter kampen.

Et lite plaster på såret er det kanskje at Ruud får med seg 550.000 kroner på kontoen for innsatsen.