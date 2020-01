Solskjær-elev uskadd fra bilkrasj

NTB Sport

Verre gikk det med fotballstjernens bil, en Lamborghini i millionklassen. Den ble påført store skader, melder britiske Mirror.

Avisen bringer bilder av det som skal være Romeros stygt ramponerte bil.

En annen britisk storavis, Independent, skriver at Manchester United bekrefter at 32 år gamle Romero var involvert i ulykken like ved treningsfeltet Carrington. Klubben opplyser videre at argentineren ikke har pådratt seg skader.

Romero har fått sjansen av Ole Gunnar Solskjær i ni kamper så langt denne sesongen.

Søndag satt han på benken da United røk 0-2 for Liverpool.

(©NTB)