Nedbrutt Abelvik Rød ute av EM: – For store smerter

22-åringen har pådratt seg et lite brudd i foten. Dermed er hans EM over etter fem seierskamper med Norge. Rød er svært skadeforfulgt, og igjen ble han rammet.

– Man blir lei seg selvfølgelig. Det er kort og godt for vondt til å spille. Han kan nesten ikke sette ned foten, sier Torgalsen til NTB.

Han har sendt røntgenbildene til Norge og fått vurderinger også derfra.

Rød kom til spillerhotellet på krykker. – Det er tungt. Jeg så fram mot å bidra, sier han.

Godt dekket opp

Rød er førstevalget som høyre bakspiller både i angrep og forsvar. Nå står Norge igjen med Harald Reinkind og Eivind Tangen, ingen dårlige erstattere.

Rød ble sjekket på spillerhotellet etter søndagens kamp. Det var da antatt å være en forstuing i fotroten i høyrebeinet. Det var det sporet Torgalsen var inne på allerede i pausen av Norge – Sverige.

For andre kamp på rad måtte Rød sjekkes opp for en mulig skade. Han spiller med ganske stor risiko og kan kalles en kamikaze-spiller. Rød kaster seg inn i motstanderforsvaret gang på gang.

Rød var mandag til røntgensjekk for sikkerhets skyld. Disse bildene ga et enda grundigere svar enn ultralydapparatet han allerede har vært borti.

MR-undersøkelsen viste at det var brudd i foten til Tyskland-proffen.

Kolstad-spilleren William Aar kan bli kalt inn i troppen som en ekstra spiller.

Slapp medietreff

Rød ble fritatt fra mediemøtet mandag. 22-åringen brukte selv galgenhumor etter oppgjøret mot svenskene.

– Jeg tror det skal gå bra. Vi får ta en sjekk på hotellet som vanlig. Jeg har jo fått noen meldinger om at jeg er kjeks og porselen og dramaqueen, sa Rød til NTB.

– Fra hvem?

– Jeg har en god romkamerat (Sander Sagosen) som liker å melde litt.

Mandag kom beskjeden om at det ikke lot seg gjøre å fullføre mesterskapet.

Rød må regne med en rehabiliteringstid på tre til fire uker.

Krysse fingrene

Sander Sagosen håpet i det lengste at lagkameraten ble klar til videre EM-spill.

– Det er ikke bra det som skjer med Magnus nå, men vi får bare krysse fingrer og tær for at det går bra og at han spiller videre i mesterskapet, sa Sagosen under mandagens pressetreff.

Slik skulle det ikke gå.

Norge møter Island tirsdag. Seier der betyr at Norge er så godt som klar for semifinale. Hovedrunden avsluttes mot Slovenia onsdag.

Semifinalene spilles i Stockholm fredag.

