Alt i Brækhus' boksekarriere siktes nå inn mot en gigantkamp mot den ubeseirede lettvektsmesteren Taylor over sommeren. Den 38 år gamle bergenseren har gått 36 proffkamper og vunnet dem alle, men det ventede møtet med den irske yndlingen blir hennes aller største – og muligens siste – kamp.

– Det vil bli den største kampen innen kvinneboksing noensinne. Det vil bli en kamp som vil bli vist verden over. Det vil være en global megakamp, sa Brækhus under en pressekonferanse på Fornebu mandag.

– Jeg tror det kan bli en verdig avslutning på en karriere. Hvis det blir avslutningen, da. Vi får se, la hun til med et smil.

Må ned i vekt

Før gigantkampen med 33 år gamle Taylor, skal den norske boksedronningen uansett i ringen igjen. Motstander og sted er ennå ikke kjent, men forhandlingene nærmer seg sluttfasen. NTB er kjent med at det jobbes mot en kamp i USA i april.

Brækhus går langt i å beskrive hennes neste tur i ringen som en treningskamp før Taylor-duellen. Derfor kommer hun også til å droppe en vektklasse til kampen som bokses til våren.

– Det er vel det som blir realistisk, ja. Hun (Taylor) ønsker å bygge seg litt opp, og jeg ønsker å gå ned i vekt, sier Brækhus til NTB om én av årsakene til at boksefansen må vente en del måneder på duellen mellom de to.

– Vi må jo finne ut av dette med vekt, og så skal jo denne kampen «hypes» opp over tid. Den må promoteres, og jeg tror vi hadde kastet bort en stor mulighet om vi bare hadde tatt denne kampen nå.

Taylor er verdensmester i fire forbund i lettvektsklassen og i ett forbund i superlettvekt. Oppgjøret mot Brækhus vil trolig gå i sistnevnte klasse.

New York?

Brækhus bokset sin forrige kamp 30. november, da hun slo Victoria Noelia Bustos på poeng i Monaco.

Nå vender hun blikket igjen mot USA.

– Det er sannsynlig at den går i «statene». Det er signalet jeg har fått fra Matchroom (promotor), at de ønsker det.

Brækhus' pressekontakt i Norge, Ivar Hippe, luftet muligheten for at hun kan bokse sin neste kamp i storarenaen Madison Square Garden i New York.

– Ingenting er umulig, svarte bokseveteranen som er verdensmester i weltervekt i alle de fem internasjonale bokseforbundene (WBA, WBA, WBO, IBF, IBO).

Motivert

Allerede tirsdag reiser Brækhus tilbake til USA, der hun skal i treningsleir i Big Bear Lake i California. Hun ble satt tilbake av sykdom en liten periode, men er nå klar for å trene for fullt.

– Etter Monaco var jeg på ferie på Hawaii, der jeg forsøkte å lære meg å surfe. Så kom jeg hjem til Norge og fikk skikkelig influensa, så jeg ble liggende hele julen, forteller hun.

Selv om Brækhus innser at karrieren går mot slutten, har hun ingen problemer med å motivere seg for de kommende kampene.

– Jeg er fortsatt veldig sulten, fordi utfordringene mine forandrer seg jo hele tiden. Det har jo noe med bokseverdenens utvikling å gjøre. Siden jeg begynte å bokse, har det jo skjedd en eksplosjon. Jeg har også indre motivasjon, men det motiverer ekstremt å fortsette å være med på å drive den utviklingen som har skjedd innen kvinneboksing. Det har gått fra null til hundre de siste tolv årene.

