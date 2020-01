Van Dijk og Salah senket Solskjærs United i fartsfylt rivaloppgjør

NTB Sport

Serielederen fortsetter seiersrekken, og med seier over Manchester United slo de det eneste laget som har klart å ta poeng fra dem i årets sesong.

– Spillerne ga alt. I dag slet vi i starten av 2. omgang, men i de siste 25-30 minuttene presset vi dem bakover. Jeg er misfornøyd med begge målene, men det var mye positivt, sa United-manager Ole Gunnar Solskjær til BBC.

Det klassiske oppgjøret ble preget av sjanser til begge lag, to annullerte Liverpool-mål og høy temperatur, men det ble med to mål i kampen. Liverpool var lenge det førende laget, misbrukte flere gode sjanser.

Liverpool har slitt med å slå Manchester United i ligaen de siste årene og sto med bare én seier på de siste elleve kampene lagene imellom før søndagens oppgjør. Med seieren drar Liverpool ytterligere fra rivalene i kampen om ligatittelen og ligger nå 16 poeng foran Uniteds byrival Manchester City, som i tillegg har en kamp mer spilt enn Liverpool.

– Det er en stor lettelse. Jeg er veldig fornøyd med 85-90 prosent av kampen. Vi var briliante. Vi dominerte første omgang, og på en vanlig dag hadde vi scoret tre mål de første 65 minuttene, sa Liverpool-manager Jürgen Klopp.

Ville protester og annulleringer

Van Dijk sendte Liverpool tidlig i ledelsen da han raget høyest på en corner etter et kvarter, og tolv minutter senere var samme mann involvert igjen da ballen endte i målet bak David de Gea for annen gang.

Etter en hard duell mellom de Gea og van Dijk, skrudde Roberto Firmino ballen i lengste hjørne til ville protester fra den spanske sisteskansen og flere andre United-spillere. De Gea fikk gult kort for protestene, men fikk medhold da målet ble annullert etter en sjekk med VAR.

Drøye ti minutter senere ble nok et Liverpool-mål annullert, denne gangen for offside da Georginio Wijnaldum satte ballen i mål.

Salah scoret endelig

Både Sadio Mané og Anthony Martial kom til muligheter før pause, og etter hvilen ble det enda flere misbrukte sjanser for begge lag.

Liverpool presset på fra starten av annen omgang for å doble ledelsen. Mohamed Salah som enda ikke hadde scoret mot Manchester United fikk en kjempesjanse tre minutter ut i omgangen, men sleivet ballen utenfor.

Jordan Henderson traff stolpen like etter, og de første ti minuttene av 2. omgang var et stormløp mot Uniteds mål. Martial var likevel nær ved å utligne etter 59 minutter, men skuddet blåste over.

Mané hadde også sin beste mulighet etter hvilen, men det sto fortsatt bare 1-0 da klokken bikket 90 minutter. Men tre minutter på overtid førte et langt utspark fra Alisson til at Salah kom alene med keeper og endelig fikk sin scoring mot Manchester United.

Rashford ute flere uker

Før kampen ble det klart at Manchester United må klare seg uten sin toppscorer Marcus Rashford i flere uker og ifølge The Times kan spissen være ute så lenge som to til tre måneder.

Så sent som fredag håpet Solskjær å få spissen klar til kamp mot Liverpool.

– Rashford forverret ryggskaden da han kom inn mot Wolverhampton. Jeg forventer ikke at han er tilbake før etter vinterpausen, sa Solskjær til Sky Sports før søndagens kamp.

Nå blir nordmannen kanskje presset til å signere ytterligere spillere i overgangsvinduet i januar.

