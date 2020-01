Seier for Wold og Madrid CFF i La Liga

NTB Sport

Wold fikk et brutalt møte med spansk fotball da det ble 0-5-tap for Real Sociedad i debutkampen tidligere i måneden, men søndag kom oppturen mot en annen baskerklubb. Mellom de to kampene ble det også 0-2-tap for Betis.

Antonia, Rita Chikwelu og Geyse sørget for tre måls ledelse før det var spilt 20 minutter. Gjestene reduserte før pause, men Laura Fernández fastsatte resultatet i sluttminuttene.

Madrid klatret med seieren til 12.-plass på tabellen og har nå fire lag bak seg. Athletic Bilbao er på 6.-plass, poenget bak Real Sociedad.

Serieleder Barcelona, som igjen måtte greie seg uten en skadd Caroline Graham Hansen, vant lørdag 3-1 over Rayo Vallecano og har ni poengs luke på tabelltopp.

