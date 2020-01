Rashford ute flere uker med ryggproblemer

NTB Sport

I FA-cupomkampen mot Wolverhampton onsdag måtte Rashford byttes ut kort tid etter at han kom inn som innebytter. Solskjær håpet i det lengste at spissen skulle bli klar til søndagens rivaloppgjør med Liverpool, men nå sier han at Rashford mister flere kamper.

– Rashford forverret ryggskaden da han kom inn mot Wolverhampton. Jeg forventer ikke at han er tilbake før etter vinterpausen, sa Solskjær til Sky Sports før kampen mot Liverpool.

Solskjærs lag skal spille tre kamper i Premier League før United får en pause på to uker i starten av februar. Rashford forventes dermed også å være ute i i FA-cupkampen 26. januar og 2. semifinale i ligacupen mot Manchester City 29. januar.

Var optimistisk

Solskjær var så sent som på fredagens pressekonferanse klar på at Rashford snart skulle bli friskmeldt.

– Vi skal gi ham mest mulig tid, helt inn mot kampen (mot Liverpool). Men jeg holder ikke pusten. Jeg tror nok at han sannsynligvis ikke blir klar. Men vi har fortsatt 48 timer på oss, sa Solskjær fredag.

Nå ryker langt flere kamper enn bare oppgjøret mot Liverpool for Manchester Uniteds toppscorer. Det kan presse Solskjær til å bruke penger i overgangsvinduet i januar. Allerede skal Sporting Lisboas stjernespiller Bruno Fernandes være nær en overgang til Manchester.

