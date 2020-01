Rød etter ny smell: – Klubben min er ikke happy

NTB Sport

Rød så ut til å tråkke over, men det er trolig en forstuing i den såkalte fotroten ifølge landslagslege Thomas Torgalsen. Der ligger det mange små knokler og ledd.

–Jeg tror det skal gå bra. Vi får ta en sjekk på hotellet som vanlig. Jeg har jo fått noen meldinger om at jeg er kjeks og porselen og dramaqueen, sier Rød til NTB.

– Fra hvem?

– Jeg har en god romkamerat (Sander Sagosen) som liker å melde litt.

Rød gikk ut etter få minutter, kom inn på banen igjen, men så 2.-omgangen fra benken.

Rød er i dialog med klubben sin, Flensburg, gjennom mesterskapet. Han ønsker ikke å komme hjem fra EM som slakt. Han var skadd i hoften rett før mesterskapet startet.

– Man føler et ansvar overfor klubben sin. Flensburg er nok ikke så happy for at jeg skader meg hver eneste gang. Jeg kjenner veldig på det, og det er tøft, sier Rød.

EM-spillernes klubber kan ikke legge ned veto mot bruk av deres spillere i mesterskapet.

Norge fortsetter EM mot Island tirsdag og Slovenia onsdag.

