McGregor tilbake med et smell, knocket ut konkurrenten etter 40 sekunder

McGregor kom ut i et vanvittig tempo i sitt MMA-comeback mot Donald «Cowboy» Cerrone i weltervektklassen i UFC, MMAs svar på mesterligaen i fotball.

Iren holdt på å knocke Cerrone ut allerede etter et par sekunder med flere harde albuer mot amerikanerens hode i den fullstappede arenaen i «fightingbyen» Las Vegas. Da var det tydelig å se at Cerrone sitt øye hadde hovnet opp.

McGregor fortsatte å kjøre på i et vanvittig tempo og traff godt med et spark mot Cerrone sitt ansikt like etter. Etter flere slag og spark så ikke dommer Herb Dean noen annen utvei enn å avslutte kampen etter bare 40 sekunder.

– Jeg skapte historie her i kveld! Jeg er den første til å vinne på knockout i tre vektklasser. I fjærvekt, lettvekt og i weltervekt. Det er jeg veldig stolt av, sa McGregor med et stort smil rundt munnen i intervju med UFC-kommentator Joe Rogan, mens det irske flagget hang rundt skuldrene.

– Jeg er ikke helt der jeg var før enda. Nå skal jeg feste og feire også skal jeg tilbake i trening for å komme meg tilbake der jeg var før, fortsatte iren.

Han har tidligere uttalt at han ønsker å bli mer aktiv i 2020 med minst tre fighter. UFC-president Dana White uttalte før lørdagens fight mot Cerrone at McGregor skulle gå tittelkamp i vår med seier. Nå ligger mye til rette for et oppgjør med nigerianske Kamaru Usman, som tidligere har slått norske Emil Meek.

Ny innstilling og oppførsel

Før tidligere kamper har McGregor prøvd å komme under huden på motstanderne med mye drittslenging, men til denne kampen har han kommet inn med en annen innstilling.

Det så man også søndag morgen norsk tid – like etter at kampen var over, gikk han bort til Cerrone og ga konkurrenten en klem og lurte på om amerikaneren hadde det bra

En rimelig forslått Cerrone fikk også et kyss på pannen før McGregor satt seg ned i midten av buret og så ut til å tørke noen seierstårer. Presset på iren har vært enorm etter flere skandaler i 2019, der han var mer i retten for diverse utenomsportslige hendelser enn i buret.

800 millioner kroner

Cerrone selv så forslått ut etter kampen, men den meget populære fighteren, som har flest seirer i UFC med 23, forsikret fansen om at han ikke skal gi seg til tross for at han nå har tapt tre strake kamper.

– Jeg elsker denne sporten, og skal fortsette å fighte. Han traff meg med albuen med en gang og så sparket meg i hodet. Jeg har ikke vært borti noe lignende. Han knakk nesen min, men det er sånt som skjer, sa Cerrone.

McGregor tjente rundt 800 millioner kroner på oppgjøret mot «Cowboy». Seieren var hans 22. på 26 MMA-kamper, og hans tiende på tolv kamper i UFC.

