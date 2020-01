Poengtap for Arsenal i PL-runde preget av VAR

NTB Sport

Med Pierre-Emerick Aubameyang ute med karantene ble det plass til den brasilianske unggutten Gabriel Martinelli i startoppstillingen, og den sjansen grep han. Martinelli kom til to sjanser i løpet av de første 20 minuttene med avslutninger som gikk utenfor, men rett før pause fikk spissen uttelling.

18-åringen fikk et innlegg servert på bakerste stolpe av jevngamle Buyako Saka og hadde ingen problemer med å sende ballen i mål og Arsenal i ledelsen.

Arsenal hadde god kontroll i første omgang og ble muligens snytt for straffe etter 69 minutter. Nicolas Pépé dro seg inn i boksen før han ble felt av Jack O'Connell. Dommer dømte ikke straffe og det ble det heller ikke etter en sjekk med VAR.

Istedenfor var det Sheffield United som fikk mål sju minutter før full tid. Midtbanemann John Fleck scoret nok en gang da hans skudd gikk via en Arsenal-skulder og skrudde inn i borterste kryss.

Da måtte Mikel Arteta ta til takke med poengdeling, akkurat som gamleklubben Manchester City som spilte 2-2 i en ellevill kamp mot Crystal Palace der det ble både VAR-avgjørelser og protester.

Norwich slo Bournemouth i spesiell kamp

Det ble veldig merkverdige scener etter en drøy halvtime da Norwich med Alexander Tettey slo Bournemouth 1-0.

Gjestekeeper Aaron Ramsdale kom ut, og da nyinnkjøpte Ondrej Duda sendte ballen mot det åpne målet på returen, slengte midtstopper Steve Cook seg til siden og reddet med hånden. Da ble det straffe imot, rødt kort og marsjordre for Cook før finske Teemu Pukki enkelt satte straffen i mål.

Det ble også skrevet historie etter 77 minutter, da en Premier League-dommer for første gang gikk til monitoren ved sidelinjen for å avgjøre om Norwich' Ben Godfrey skulle bli utvist. Den stygge taklingen på Callum Wilson ble til slutt belønnet med rødt kort, men Norwich holdt unna med ti mot ti og vant.

Grealish sørget for Villa-poeng

I Brighton startet Aston Villa med nysignering og PL-veteran Pepe Reina i mål i 1-1-kampen. Spanjolen ble hentet inn og henviste Ørjan Nyland til benken etter 1-6 tapet mot Manchester City, men klarte ikke å hindre poengtap for et nedrykkstruet Villa.

For like etter at Jack Grealish var farlig frampå, kom baklengsmålet i andre enden. Leandro Trossard dro til fra spiss vinkel, og ballen gikk i mål i nettveggen bak Reina.

Grealish skulle likevel tegne seg på scoringslisten da han etter 75 minutter klinte ballen i mål, hans sjuende for sesongen. Talismanen på midtbanen dro seg innover før han scoret i nærmeste hjørne.

Dødballmål mellom West Ham og Everton

Et svekket Everton uten spillere som Richarlison og Gylfi Sigurdsson fikk det tøft i 1-1-kampen mot West Ham og tidligere manager David Moyes.

Da halvtimen var gått kom det første skremmeskuddet fra Sebastien Hallers, og ti minutter senere tok West Ham ledelsen ved Issa Diop. Den høyreiste midtstopperen knuste Everton-forsvaret i lufta på en dødball og stanget inn 1-0 ledelse for «The Hammers».

Svaret kom umiddelbart da Dominic Calvert-Lewin scoret sikkert på bakre stolpe etter en corner. Flere mål ble det ikke, og kampen endte med poengdeling.

Wolverhampton snudde til seier

Et Southampton i god form tok imot et Wolverhampton-lag som har slitt den siste tiden, og de trendene så ut til å fortsette før bortelaget snudde til 3-2-seier.

Jan Bednarek og Shane Long ga «The Saints» ledelsen til pause, men etter hvilen snudde kampen. Først fikk Pedro Neto sitt første Premier League-mål da han sendte ballen i mål etter et innlegg, før det var angrepskollega Raúl Jiménez sin tur.

Mexicaneren satte først inn utligningen på straffespark etter at VAR grep inn og ga Jonny Otto straffespark da han ble felt i boksen. Kvarteret før slutt, rett etter en stor Southampton-sjanse, var Jimenez frampå igjen og satte inn vinnermålet.

