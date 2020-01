Dobbelt norsk i kontinentalcuprenn i kombinert

NTB Sport

Riiber og Skårset tok de to første plassene i hopprennet i Klingenthal lørdag formiddag, og de forsvarte forspranget med henholdsvis sjuende og 15. beste langrennstid i 10-kilometeren i Oberhof samme kveld.

På grunn av snømangel i Klingenthal er begge langrenn flyttet til Oberhof. Søndag morgen går fire nordmenn først ut i det andre rennet, takket være topp innsats i hoppbakken fredag.

Sindre Ure Søtvik ble nummer tre i lørdagens hopprenn, men han ble passert av østerrikeren Manuel Einkemmer i langrennet og måtte nøye seg med fjerdeplass totalt.

Simen Tiller, som ble toer i fredagens hopprenn, ble i likhet med Lars Buraas disket for feil med hoppdressen lørdag. Til sammen ble sju utøvere disket, fem for dress og to for støvler.

Andreas Skoglund, som ble nummer 12 i hopprennet lørdag, ble disket i langrennet for feil med skimerkingen.

Søndag går Riiber først ut i langrennet basert på fredagens hopping, ett sekund før Tiller, 12 før Søtvik og 18 før Skårset. Når første utlending starter sitt langrenn, har de tre første nordmennene vært ute i løypa et minutt allerede.

