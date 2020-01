Telemark: Løken skadd igjen, mister hele sesongen

NTB Sport

Løken slo venstre skulder ut av ledd under fjorårets VM i Rjukan, dagen etter at han vant VM-gull. i klassisk 26-åringen fra Bækkelaget var gjennom en skulderoperasjon fulgt av seks måneders opptreningsperiode før denne sesongen, og i sitt comeback i Kvitfjell lørdag kjørte han inn til norgescupseier.

Dagen etter skadet han høyre skulder etter at han kom bakpå i reiplykkja.

Denne uka har han vært gjennom grundige undersøkelser med en MR-undersøkelse. I samråd med Olympiatoppens helseteam er det blitt besluttet operasjon i nær framtid.

– Idretten er brutal, men målsettingen er å komme tilbake. Ettersom jeg har vært gjennom lignende operasjon før, vet jeg hva jeg går til. Målet er å komme tilbake for fullt til VM i Sveits i 2021, sier Løken i en pressemelding fra Norges skiforbund.

Sportssjef Per Olav Tangen er lei seg for å ha mistet en av sine beste utøvere rett før verdenscupstart. Nå er han opptatt av at forholdene legges best mulig til rette for at Løken kommer tilbake for fullt i bakken neste sesong.

Neste uke starter verdenscupen i Pralognan-la-Vanoise i de franske alper.

