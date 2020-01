Solskjær trolig uten Rashford mot Liverpool

NTB Sport

Solskjær innledet fredagens pressekonferanse med å si at han ennå ikke vet om Rashford rekker kampen. Samtidig uttrykte han bekymring.

– Vi skal gi ham mest mulig tid, helt inn mot kampen. Men jeg holder ikke pusten. Jeg tror nok at han sannsynligvis ikke blir klar. Men vi har fortsatt 48 timer på oss, sa Solskjær.

Rashford har trøblet med ryggen den siste tiden, og onsdag fikk han dessuten en smell i leggen i 1-0-seieren over Wolverhampton i FA-cupen. De siste to dagene har gått med til behandling og hvile.

– Vi skal gjøre noen flere sjekker og mer behandling i dag. Jeg har ikke snakket med ham i morges, sa Solskjær om sin spissjuvel.

Ut etter minutter

Rashford er Uniteds suverene toppscorer og en meget viktig mann for Solskjær. Han har spilt 31 kamper for United i alle turneringer denne sesongen og har scoret 19 mål.

22-åringen ble hvilt fra start mot Wolves etter å ha slitt med ryggsmerter, men kom inn som innbytter etter 62 minutter. Snaue kvarteret senere fikk han en smell i leggen i en duell med Matt Doherty. Spissen kunne gå på foten, men Solskjær tok ingen risiko og valgte å bytte ham ut igjen.

Dersom Rashford er ute, er det sannsynlig at Mason Greenwood tar hans plass på venstrekanten offensivt. Trolig spiller Daniel James på den andre vingen og Anthony Martial som midtspiss.

Seierssjanse?

Solskjærs United har spilt 1–1 og 0–0 i de to hjemmekampene mot Liverpool i ligaen. Søndag skal kristiansunderen entre Anfield for første gang som United-manager.

– Du må se fram til slike kamper. Det er en fantastisk utfordring for guttene. Og det er en kamp der du kan sørge for at du koser deg, men den kan også bli ydmykende, sier han.

Solskjær sier at United må opp på sitt aller, aller beste nivå for å kunne slå Liverpool på bortegress. Men han minner de siste oppgjørene mellom lagene.

– Vi har spilt uavgjort to ganger på Old Trafford, og vi har vært nær ved å slå dem i begge. De resultatene gir oss stor tro på at vi har en sjanse når vi presterer på vårt beste.

