Johansen hjalp Fulham til viktig seier

Anthony Knockaerts scoring på innlegg fra Joe Bryan i det 7. minutt viste seg nok til å sikre de tre poengene. Fulham dominerte stort i første omgang og burde ha ledet mye mer, men kampen jevnet seg ut etter pause.

Denis Odoi trodde han hadde doblet ledelsen i det 73. minutt, like etter at Johansen ble byttet inn, men dommeren annullerte for en hårfin offside.

Mot slutten presset Middlesbrough på for utligning, men Fulham tettet igjen og holdt unna.

Laget har nå tre seirer på rad i ulike turneringer og klatret til 3.-plass på tabellen før resten av serierunden spilles i helgen. Det er fem poeng opp til serieleder West Bromwich Albion og fire til Leeds på den andre direkte opprykksplassen.

