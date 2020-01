Brutal EM-knockout av Norge, 36-29 over Ungarn

NTB Sport

Sander Sagosen fikk sin 100. seniorlandskamp og var som vanlig helt sentral, men han hadde med seg mange på festen.

– Jeg er veldig imponert over innsatsen. Vi startet virkelig, virkelig bra, og første omgang var fantastisk. Så kom Ungarn med noen taktiske grep. De tok litt innpå oss, men vi fant strukturen igjen og rykket fra. Jeg føler at vi hadde kontroll hele veien, sa landslagssjef Christian Berge til TV3.

Rød avdramatiserte sin skade.

– Det går greit. Jeg ble litt nummen da det skjedde, men jeg satte meg ned med legen og fikk sett på det. Det går greit, sa venstrehåndsskytteren til TV3 om skaden i høyre hånd.

– Det er 95 prosent sikkert at Magnus kan spille mot Sverige. Han vil bli teipet, sa lege Thomas Torgalsen til NTB.

Norge trengte bare noen sekunder på å vise ungarerne at dette kom til å bli en vond kveld for dem.

Det sto 6-1 etter under sju minutter. Det norske laget spilte på toppnivå i begge ender av banen i en frenetisk åpning. Ledelsen var oppe i 8-1 et par minutter senere. Den vokste til 15-5 etter 17.37.

Ungarn sjokkerte både Island og Danmark med offensivt forsvar. Mot Norge ble ungarerne kledd av i begge spillets faser den første halvtimen.

Svarte

Etter pause ble det jevnere. Få norske redninger og surr i angrep var med på å ødelegge i starten av omgangen. Ungarn kom helt opp på 19-23 etter 40 minutters spill, men det ble ikke mer enn det.

Norge tar et kjempesteg mot semifinale med seier over Sverige søndag. Svenskene spiller på hjemmebane. Den norske oppvisningen mot Ungarn gjør at Sveriges spillere har mye å fundere på før den kampen.

Flere av dem smugtittet på førsteomgangen i Norge – Ungarn og så ikke fornøyde ut.

Uheldig

Uheldige Rød måtte ut med en skade i høyrehånden (ikke kastarmen hans) like etter pause. Det er trolig snakk om en forstuet ringfinger.

Ungarns Bence Bánhidi fikk direkte rødt kort for taklingen.

Tidligere fredag vant Slovenia 30-27 over Island. For Norge vil det trolig være en fordel om slovenerne fortsetter å vinne. Da er det ikke usannsynlig med en gruppefinale onsdag der begge lag er sikret semifinale før avkast.

Dagen før spiller Norge mot Island. Islendingene er presset og ganske desperate nå. For dem dreier hovedrunden seg trolig om å sikre en plass i OL-kvalifiseringen.

Borte

Malmö Arena var rimelig bra besatt av publikum under Norges kamp. Danmarks fiaskofarvel gjorde at et par tusen dansker ikke møtte opp.

De to beste i puljen er klare for semifinale fredag neste uke i Stockholm. Medaljekampene går lørdag og søndag (finale).

EM-vinneren får OL-plass til Tokyo-lekene om et halvt års tid. Norge har ikke spilt olympisk herrehåndball siden 1972, året før landslagssjef Christian Berge ble født.

(©NTB)