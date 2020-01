Serieleder Stavanger stormer videre, kjørte over tabelljumboen

NTB Sport

Stavanger har distansert samtlige konkurrenter i kampen om seriemesterskapet denne sesongen, og rogalandsklubben var aldri i nærheten av å gå på et feilskjær på egen is torsdag.

Til det var klasseforskjellen for stor på serielederen og tabelljumboen fra Oslo.

– Jeg synes vi spiller helt greit. Det er klart at det ikke blir den store nerven i kampen med to tidlige mål, men jeg mener 9-2 uansett er veldig bra, sa Stavangers Mathias Trettenes til Aftenbladet etter kampen.

Det gikk ikke mer enn drøye to minutter før hjemmelaget tok ledelsen ved amerikanske Gregory Mauldin. Deretter doblet Nolan Zajac ledelsen, før Mauldin gjorde sitt andre mål for kvelden tidlig i midtperioden.

Etter to perioder sto det 5-0, og tre minutter ut i den tredje satte Ludvik Hoff inn 6-0 alene med Grüner-målvakt Misa Pietilä. På det tidspunktet var hjemmelaget til og med i undertall på isen.

Ingen opphenting

Da lagene møttes i Stavanger i oktober i fjor ledet også serielederen 6-0, men slapp da overraskende inn fire mål i siste periode. Også torsdag reduserte Grüner til 1-6, men hjemmepublikummet behøvde aldri være redd for at vertene på ny skulle slippe Oslo-laget innpå seg i målprotokollen.

Håvard Steens redusering ble nemlig etterfulgt av en ny Stavanger-scoring. Steinar Klavestad sto bak 7-1-målet. Deretter satte Markus Søberg fart, dro seg inn foran Grüner-målvakt Pietilä og satte sikkert inn 8-1.

Navnebror Markus Vikingstad fortsatte målfesten med å sette inn 9-1 tre minutter før slutt, og da ble det magertrøst for gjestene at tsjekkiske Vojtech Zounek satte inn 9-2 på tampen.

Dermed har høytflyvende Stavanger fortsatt stø kurs mot et suverent seriemesterskap.

Storhamar-smell

Torsdag økte i tillegg forspranget til serietoer Storhamar som følge av at hedmarksklubben røk 2-4 for Manglerud Star på bortebane.

Mathias Trygg ledet an for Oslo-klubben med to scoringer. Matthew Prapavessis skapte spenning da han reduserte til 2-3 for Storhamar tidlig i siste periode, men Steffen Ratejczak sikret seieren for hjemmelaget med sin 4-2-scoring.

Manglerud-målvakt Ole Morten Furseth var også i lange perioder i det umulige hjørnet og bidro sterkt til seieren.

Dermed skiller det nå 18 poeng mellom ledende Stavanger og Storhamar. Deretter følger Lillehammer, som slo Stjernen 4-2 på hjemmebane torsdag.

I Sarpsborg tok Frisk Asker en sterk 3-2-seier over Sparta. Asker-klubben er dermed fortsatt kun poenget bak Lillehammer på tabellen.

Vålerenga på sin side tre poeng med 4-1-seier over Narvik. Gustaf Berling scoret to ganger for Oslo-klubben.

