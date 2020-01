Nå får også kvinnene all star-kamp i ishockey

NTB Sport

– Intensjonen her er å gi disse elitespillerne det forumet de har gjort seg fortjent til, sier NHL-sjefen Steve Mayer til den nordamerikanske ligaens nettsted.

NHL kunngjorde natt til torsdag norsk tid at det innføres en all star-kamp i tre mot tre-format for kvinnene i forbindelse med ligaens all star-helg i St. Louis 24. og 25. januar. Det er snakk om en kamp på 20 minutter der de ti av de beste kvinnespillerne fra Canada møter de ti beste fra USA.

– Det er spennende for oss å kunne gi dem dette øyeblikket. Dette er en meningsfylt begivenhet som sendes på nasjonalt TV. Ikke bare skal de spille foran 20.000 tilskuere, men også foran 40 av de største spillerne i NHL. Vi er helt sikre på at de kommer til å vise seg fram på en flott måte, sier Mayer.

Vokser

Kvinnekampen blir en del av det såkalte NHL all star skills competition, som arrangeres før selve all star-kampen for de største stjernene fra NHL.

I fjor var fire kvinner med og viste fram tekniske ferdigheter under all star-helgen, men de fikk ikke spille noen egen kamp.

– At vi fire fikk være med der i fjor, og at vi får denne tre mot tre-kampen, viser at NHL bryr seg og ønsker å støtte oss. Vi håper det fortsetter, sier Calgary Inferno-stjernen Rebecca Johnson.

– Vi er veldig takknemlige og setter pris på alt de (NHL-ledelsen) har gjort for oss så langt. Det hjelper virkelig for kvinnehockeyens vekst, legger hun til.

Følgende spillere er tatt ut til å spille tre mot tre-kampen 24. januar:

USAs lag:

Målvakt: Alex Cavallini.

Backer: Kacey Bellamy, Lee Stecklein.

Løpere: Kendall Schofield, Brianna Decker, Amanda Kessel, Hilary Knight, Jocelyne Lamoureux-Davidson, Annie Pankowski, Alexandra Carpenter.

Canadas lag:

Målvakt: Ann-Renée Desbiens.

Backer: Renata Fast, Laura Fortino.

Løpere: Meghan Agosta, Mélodie Daoust, Rebecca Johnston, Sarah Nurse, Marie-Philip Poulin, Natalie Spooner, Blayre Turnbull.

(©NTB)