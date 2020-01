Martin Samuelsen selges til Hull

NTB Sport

Hull City Tigers melder på sitt nettsted at Samuelsen har undertegnet en kontrakt på 2,5 år med klubben som spiller i den engelske mesterskapsserien.

– Jeg gleder meg stort over å være her. Det var et enkelt valg å gå til Hull City, særlig med tanke på klubbens nyere historie, sier Samuelsen, som blir gjenforent med sin tidligere manager i Peterborough, Grant McCann.

– Manageren var også en viktig faktor. Han hadde stor påvirkning på meg under tiden min i Peterborough, og jeg ser fram til å jobbe med ham igjen, fortsetter 22-åringen.

Samuelsen var junior i Manchester City før han ble kjøpt av West Ham sommeren 2015. Siden har han vært utlånt til en rekke klubber, blant dem Blackburn og nederlandske Venlo.

I fjor spilte den offensive midtbanemannen for Haugesund. Der spilte han i alt 39 kamper og bidro med 14 scoringer.

Samuelsen debuterte for Norges A-landslag i 2016, og han har spilt tre seniorkamper med flagget på brystet.

I Hull blir han lagkamerat med Markus Henriksen, som har havnet helt i kulden i den engelske klubben. Trønderen var kaptein for Hull i 2018/19-sesongen, men etter det har han ikke spilt en eneste klubbkamp.

(©NTB)