Fourcade vant i Ruhpolding og økte verdenscupledelsen

Franskmannen synes å være tilbake i godt gammelt slag. Mens den nybakte pappaen Johannes Thingnes Bø er hjemme, har Fourcade overtatt ledelsen i sammenlagtcupen fra stryningen.

Torsdag gjennomførte Fourcade en tilnærmet perfekt sprint i sørtyske Ruhpolding. Han traff på samtlige ti blinker på standplass og var raskere enn de nærmeste konkurrentene i løypa.

– Jeg er veldig fornøyd. Det var litt tøffere enn jeg hadde trodd i dag. Jeg trodde føret skulle være raskere og enklere. Men jeg er fornøyd, også med skytingen, sa Fourcade til NRK.

Fourcade kjempet en intens seierskamp mot landsmannen Quentin Fillon Maillet, og den vant han med 3,1 sekunders margin.

Senere skulle hjemmehåpet Philipp Nawrath med startnummer 77 nærme seg Fourcade etter to fulle hus på standplass. På sisterunden tapte han imidlertid mye tid, og han endte på 7.-plass.

I tet

I sammenlagtcupen ligger Fourcade nå 73 poeng foran Thingnes Bø. Det er relativt sannsynlig at konkurransen om den gjeve verdenscupkula kommer til å stå mellom de to.

Vetle Sjåstad Christiansen var seks sekunder raskere enn Fourcade inn til siste skyting torsdag, men der skjøt han bort seierssjansen. Geilo-løperens ene bom på stående skyting var nok til å sende ham utenfor seierspallen.

I mål var Christiansen 22,2 sekunder bak Fourcade. Det holdt til 5.-plass.

– Jeg startet hardt og fikk positive sekunderinger, og selv om det var tøft, så holdt jeg stand. Jeg skjønte at dette var min sjanse til å vinne, sa Christiansen og fortsatte:

– Så blir det en bom oppe til venstre. Jeg er skuffa, men jeg kommer nok til å legge meg med et smil i kveld. Et veldig bra utgangspunkt for jaktstarten (søndag).

Mye bom

Erlend Bjøntegaard bommet to ganger og endte 1.02,2 bak vinneren på 20.-plass.

Johannes Dale startet først av samtlige løpere og gikk bra lenge, men fikk også svi for to bomskudd på stående skyting. Dermed endte han på 27.-plass.

Tre tidels sekund bak ham kom Tarjei Bø på 28.-plass. Han bommet tre ganger på standplass og var irritert.

– Det var litt flere (bom) enn jeg hadde ventet. Jeg skal være bedre enn dette. Jeg må bare skjerpe meg, for jeg er rett og slett ikke god nok nå. Alt lå til rette for å skyte bra her, sa den nybakte onkelen til NRK.

Øvrige norske: 41) Lars Helge Birkeland (1) 1.34,5, 46) Aleksander Fjeld Andersen (3) 1.42,7.

