Deila hyllet eget lag tross tap i debuten

NTB Sport

Deila forlot nylig Vålerenga til fordel for trenerjobben i MLS-klubben. Torsdag ledet han laget for første gang i det som var åpningskampen i Florida Cup.

Deila sendte på banen et ungt mannskap og likte åpenbart svarene han satt igjen med etter 1-2-tapet for Corinthians.

– Jeg er svært fornøyd og veldig imponert over hvordan vi spilte. Det jeg er mest fornøyd med at vi sto sammen og var kompakte som lag, sa telemarkingen ifølge nettstedet prosoccerusa.com.

– Alle de unge spillerne var veldig imponerende. Jeg er stolt over lagånden og disiplinen de viste, tilføyde han.

Luan Vieira scoret to ganger for Corinthians, men akademispilleren Niko Kapanadze satte inn trøstemålet for New York kvarteret før slutt.

Etter kampen roste Deila også mottakelsen han har fått i sin nye klubb.

– Når nye folk kommer til en klubb, enten det er en spiller eller trener, er det viktig at vedkommende føler at han virkelig er ønsket. Jeg er så imponert over støtteapparatet og spillerne. Måten de står sammen på gir en familiefølelse. Det gjør at alle kan finne seg til rette mye raskere, sa han.

Palmeiras og Atlético Nacional deltar også i Florida Cup. Turneringen avsluttes lørdag.

(©NTB)