Mourinhos første Spurs-signering i boks

Det melder Premier League-klubben på sitt nettsted onsdag.

– Vi gleder oss over å kunngjøre at vi er kommet til enighet om et lån for Gedson Fernandes, med en mulighet til å gjøre overgangen permanent, skriver Spurs.

Portugiseren Fernandes, som fylte 21 år i forrige uke, kan bekle flere posisjoner på midtbanen. Han har bare startet fire kamper for Benfica i alle turneringer denne sesongen, men beskrives som et stort talent.

Tottenham har behov for å styrke midtbanen ettersom Moussa Sissoko er ute til april, mens den danske stjernen Christian Eriksen kan være på vei bort fra klubben.

