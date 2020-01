Hareide og Danmark starter VM-forberedelsene mot Færøyene

NTB Sport

Onsdag bekreftet Danmarks Fotballforbund (DBU) at Færøyene blir motstander i kampen som spilles i Herning.

– Det blir godt å få samlet laget igjen, og med testkampen mot Færøyene starter vi for alvor på et viktig år fram mot sommerens EM. Vi ser fram til å møte et kompetent færøysk lag, sier landslagssjef Hareide.

Færøyene tapte ni av sine ti kamper i EM-kvalifiseringen. Seieren kom hjemme mot Malta.

Etter kvalifiseringen forlot Lars Olsen jobben som landslagssjef. Han er erstattet av svensken Håkan Ericsson.

Med kampen mot Færøyene plottet inn i kalenderen, har Åge Hareide planen for samlingen i mars på plass. Allerede i fjor høst ble det kjent at Danmark møter England til privatlandskamp på Wembley 31. mars.

Hareide går av som dansk landslagssjef etter EM-sluttspillet. Han erstattes da av Kasper Hjulmand.

Nylig ble det kjent at nordmannens assistent Jon Dahl Tomasson er ansatt som ny trener i svenske Malmö. Han blir dermed ikke aktuell for å bidra rundt landslaget under EM.

(©NTB)