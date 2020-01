Danske EM-tårer etter fiasko, Ungarn og Island møter Norge

NTB Sport

Danmark spilte en betydningsløs kamp mot Russland kort etter at laget var utslått. Den endte med dansk seier 31-28. Danmark fikk kjempestøtte fra tribunene.

– Det var en kjempeskuffelse, men jeg vil ikke bruke ord som fiasko, sa Danmarks trener Nikolaj Jacobsen til danske TV 2.

Danmark får sin svakeste mesterskapsplassering på 15 år. Aldri har de gjort et svakere EM siden den første utgaven i 1994.

«Ingen hjelp. Danmark er ute av EM!", skrev avisen Ekstra Bladet

Danmark var gedigen favoritt til å ta gullet i EM. NTB spurte 25 håndballeksperter fra hele Europa før mesterskapet. 23 av dem tippet dansk triumf.

Ungarerne går til hovedrunden med to poeng mens Island starter på null. Norges spilleprogram er dermed spikret:

Fredag: Ungarn

Søndag: Sverige

Tirsdag: Island

Onsdag: Slovenia

Ungarn gikk rett opp i 3–0. Island svarte med seks mål uten ungarsk scoring. Island ledet på et tidspunkt med fire mål, men Ungarn kom tilbake i 2.-omgangen der ungarerne var klart best. Keeper Roland Mikler ble helt sentral for Ungarn med en rekke redninger.

Det var 6000 danske tilskuere på tribunene, og det danske laget tittet også spent på til langt ut i andre omgangen.

Danmark vant OL i 2016 og VM i fjor.

EM-arrangøren i Malmö kan nå stå foran et mareritt. 70 prosent av alle billettene til de fire hovedrunde-dagene, er solgt til dansker. Hvor mange av dem møter opp når ikke favorittlaget spiller?

