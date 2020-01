Vlhová vant i Flachau, Haver-Løseth kjørte seg opp

NTB Sport

Det er første gang på over fem år at Shiffrin har vært holdt borte fra toppen av seierspallen i to slalåmrenn på rad. For halvannen uke siden tapte hun for Vlhová i Zagreb.

Slovakiske Vlhová ledet klart etter første omgang, men Swenn-Larsson knuste konkurrentene i finaleløypa og noterte suverent beste omgangstid. Hun slo Vlhová med 67 hundredeler i omgangen, men tapte med et tidel sammenlagt.

Shiffrin måtte nøye seg med tredjeplassen, slått med 0,43 sekund.

Den østerrikske hjemmefavoritten Katharina Liensberger var på tredjeplass etter første omgang, men tapte til de beste i finaleløypa og endte på 5.-plass.

Nina Haver-Løseth kjørte seg opp to plasser i finaleomgangen og endte på 7.-plass. Hun hadde niende beste omgangstid i begge omgangene.

De fire første startende kjørte inn til de fire beste tidene i første omgang. Vlhová leverte en forrykende omgang med startnummer 2 og noterte bestetid seks tidels sekund foran verdenscupleder Shiffrin. Liensberger var 65 hundredeler bak, Swenn-Larsson 77.

Haver-Løseth var 1,85 sekund bak lederen etter første omgang og endte 2,24 bak Vlhová totalt.

Mens Haver-Løseth kjørte seg opp, falt Kristin Lysdahl på lista i finaleomgangen. Hun var nummer 17 etter første omgang, men endte på 26.-plass slått med 4,51 sekund.

Bare to av de fem norske fikk kjøre to ganger. Thea Louise Stjernesund ble slått med 3,39 sekunder i første omgang og endte på 35.-plass, mens Kaja Norbye på 41.-plass var 3,83 sekund bak Vlhová.

Mina Fürst Holtmann kom på innerski og kjørte ut tidlig i løypa.

