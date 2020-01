Topp-100-spiller i tennis suspendert for doping

NTB Sport

Jarry er nummer 78 på ATP-rankingen, men han var i fjor sommer helt oppe på 38.-plass. Den nesten to meter høye 24-åringen har spilt inn over to millioner dollar i prispenger så langt i karrieren.

Han ble testet i forbindelse med Davis Cup-sluttspillet i Madrid i november. I prøven ble det påvist spor etter de forbudte stoffene Ligandrol og Stanozolol. Det ble innledet dopingsak mot ham 4. januar, og han er suspendert med virkning fra tirsdag.

Jarry benekter å ha dopet seg. Han hevder via Instagram at konsentrasjonen av de ulovlige stoffene i hans urinprøve er forsvinnende liten, så lav at stoffene ikke kan ha hatt prestasjonsfremmende effekt.

– Jeg vil bruke de nærmeste dagene og ukene på å finne ut hvor stoffene kom fra slik at jeg sammen med mine juridiske rådgivere kan kaste lys over situasjonen, skriver han og antyder at han har fått i seg stoffene gjennom et brasiliansk vitaminpreparat hans lege anbefalte ham å bruke.

Jarry har vært i kvartfinale i double i Roland-Garros og US Open, men har som singlespiller aldri kommet lenger enn 2. runde i en Grand Slam-turnering.

