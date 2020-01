Stygt fall forsinket utfortrening, Jansrud 10. raskest

NTB Sport

Den sveitsiske 22-åringen Marco Kohler, som til vanlig kjører i europacupen, greide ikke S-svingen i nederste del av løypa og ble liggende skadd mens han ventet på helikoptertransport til sykehus. Det er ikke opplyst hva slags skader han pådro seg.

Mauro Caviezel fra Sveits var best i den første treningsomgangen i Lauberhorn-løypa, før fredagens superkombinasjon og lørdagens utforrenn. Han var ett tidels sekund foran amerikanske Ryan Cochran-Siegle, med italienerne Dominik Paris og Mattia Casse like bak. Resten var slått med minst et halvsekund.

Kjetil Jansrud var beste nordmann på 10.-plass, 1,12 sekund bak Caviezel. Aleksander Aamodt Kilde var nummer 12 (1,21), Adrian Smiseth Sejersted 20 (1,57) og Stian Saugestad 40 (3,03).

Onsdagens offisielle trening er avlyst, mens det er oppsatt en ny treningsomgang torsdag.

