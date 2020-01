LSU fullførte perfekt sesong med NCAA-tittelen

NTB Sport

Med president Donald Trump blant de 76.885 tilskuerne i Superdome i New Orleans lå LSU under 7-17 tidlig, men kjørte over motstanderen med ustoppelig angrepsspill. Burrow kastet fem touchdownpasninger og løp selv inn et sjette touchdown.

– Helt siden jeg var fem år gammel har drømmen min vært å hente dette trofeet til Louisiana, sa Burrow etter kampen.

Statistisk har 23-åringen levert den beste sesong av en quarterback på collegenivå noensinne. Med 60 touchdownpasninger satte han ny rekord, og LSU er bare det tredje lag som har vunnet 15 kamper i en sesong. I USA diskuteres det nå om årets LSU-lag er det beste universitetslaget noensinne.

Burrow satte rekord også da han i desember vant Heisman-trofeet som året spiller med den klareste margin noensinne. Han slo rekorden til O.J. Simpson fra 1968. Han er nå ferdig som universitetsspiller og blir etter alt å dømme valgt først i vårens NFL-draft.

LSU-forsvaret er bare 29.-rangert, lavest for en tittelvinner på 22 år, men angrepet har gjort jobben i kamp etter kamp.

– Jeg er så takknemlig for at vi har Joe Burrow i laget vårt, og aller mest for at jeg slipper å spille mot ham, sa forsvarskjempen Grant Delpit.

– Joe er en av de beste spillerne i LSUs historie. Vi har mye å takke ham for, sa suksesstrener Ed Orgeron om spilleren som i 2018 kom til LSU på grunn av manglende spilletid i Ohio State.

(©NTB)