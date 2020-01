Astros sparket titteltrener etter straff for juks

NTB Sport

Med Hinch og Luhnow har Astros etablert seg blant de beste lagene i Major League, og i 2017 vant klubben sin aller første World Series-tittel. Mandag ble de to utestengt i ett år etter at ligaen fant det bevist at laget i tittelsesongen brukte video til å dekode motstandernes signaler.

Astros må også betale 5 millioner dollar, det høyeste beløp ligaen har anledning til å bøtelegge en klubb, og er fratatt sine to første draftvalg de to neste årene.

En time etter at straffene ble offentliggjort opplyste Astros-eier Jim Crane at Hinch og Luhnow har fått sparken.

– Jeg stiller høye krav til de ansatte i klubben og vil gå lenger enn MLB. Vi må starte igjen med blanke ark. Noe slikt vil ikke skje igjen på min vakt, sa Crane.

Cora i fare

Skandalen kan få konsekvenser også for Boston Red Sox. Alex Cora var høyre hånd for Hinch i Astros før han for to år siden ble ansatt som Red Sox-manager. Han navngis i MLB-rapporten som direkte involvert i jukset, men hans straff vil bli ilagt først når ligaen er ferdig med å etterforske påstander om at Red Sox jukset på lignende vis i 2018.

MLB har konkludert med at jukset ble utført av spillere, men har ikke funnet en måte å fordele skyld mellom dem og valgte å straffe Hinch og Luhnow fordi de har overordnet ansvar for det spillerne gjør.

Å prøve å tyde motstandernes signaler, spesielt de mottakeren gir til kasteren om hva slags kast han ønsker, har alltid vært en del av baseballsporten. Da det i 2017 ble kjent at Red Sox brukte smartklokker for å effektivisere dette, satte ligaledelsen foten ned og gjorde det klart at elektroniske måter å knekke kodene ikke ville bli tolerert. Det ble truet med harde straffer.

Hammer

Nå faller hammeren over dem som ikke lyttet. Astros hadde ifølge rapporten et rom der videobilder av bortelagets signaler ble studert, og gjennom lyd (slag på en søppeldunk) ble det formidlet til slagmannen hva slags kast han kunne forvente.

Det er ulike oppfatninger av hvilken fordel det gir å kjenne signalene. Astros scoret i tittelsesongen 106 flere poeng på bortebane, der utstyr for å jukse ikke var tilgjengelig, enn hjemme.

Carlos Beltran, som nå er manager i New York Mets, navngis i rapporten som en sentral spiller i jukset, men verken han eller noen annen daværende Astros-spiller straffes.

Cora vil neppe være så heldig når MLB har fullført sin etterforskning.

