Mikael Stahre tar over Sarpsborg 08

NTB Sport

Det offentliggjorde klubben på en pressekonferanse mandag.

– Dette er en klubb som vil noe, som vil framover, som jobber hardt og som setter de idrettslige vurderingene og lagarbeid høyt. Jeg har fulgt klubben tett og vet hvor klubbens styrker ligger. Vi har et sammenfallende syn på hvordan fotball skal spilles og hvordan vi tar klubben videre, sa Stahre.

– Vi er usedvanlig glade for å ha landet en av Skandinavias aller beste trenere, sa Sarpsborgs daglige leder Cato Haug.

Sportssjef Thomas Berntsen gjorde det klart at Stahre var blant de første navnene som havnet på blokka da Geir Bakke gikk til Lillestrøm. Siden ble det konkludert med at 44-åringen var mannen man ønsket.

– Vi sitter her med førstevalget vårt, og det er vi glade for, sa Berntsen, og la til at man håper svensken kan løfte Sarpsborg til nye høyder.

Stahre har lang fartstid som trener og er mest kjent for å ha ført stockholmsklubben AIK til gull i både Allsvenskan og den svenske cupen i 2009.

Hjemme best

Trenerkarrieren til Stahre har vært preget av gode resultater i Sverige og korte opphold i utlandet.

Etter suksessen med AIK ble han ansatt som trener i greske Panionios, men et halvt år senere måtte han gå av etter svake resultater.

Han fikk en flott retur i svensk fotball fra 2012 til 2014 med IFK Göteborg, som endte med tredje- og annenplass i serien og et nytt cupgull. Det førte til ny jobb utenlands som trener for Dalian Yifang i den kinesiske superligaen, men det engasjementet varte heller ikke mer enn et år.

Videre fulgte nok en retur til Allsvenskan, hvilket endte med 4.-plass med Häcken i 2017. Det ledet til at Sarpsborgs nye trener fikk sjansen i amerikanske MLS med San Jose Earthquakes.

Vålerenga-aktuell

I MLS gikk det dårligere for svensken, og etter ti måneder i sjefsstolen i San Jose fikk Stahre sparken i september 2018.

Selv med svake resultater i utlandet, har det vært mye interesse for Stahre i Skandinavia. Ifølge Expressen har han takket nei til både Helsingborg og Örgryte i Sverige etter å ha fått sparken i San Jose. Stahre er også blitt nevnt blant kandidatene til trenerjobben i Vålerenga.

Nå er det altså klart at Stahre tar over som trener i Sarpsborg 08. Han tar over den ledige trenerjobben etter at Geir Bakke ble ansatt som hovedtrener i Lillestrøm like før nyttår.

Sarpsborg ble nummer 12 i Eliteserien sist sesong. Målforskjell berget klubben fra nedrykk.

(©NTB)