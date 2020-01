Nytt Henry-show da Titans slo ut Ravens, mareritt for Lamar Jackson

NTB Sport

Henry løp med ballen til sammen 195 yards og kastet en touchdownpasning (den første av en løperback i en sluttspillkamp siden 1987) da storfavoritten ble ydmyket. For en uke siden leverte han på sin 26-årsdag 182 løpsyards da tittelforsvarer New England Patriots ble slått ut. Han er den første spiller i NFL-historien som har løpt med ballen minst 180 yards i tre kamper på rad.

For Lamar Jackson, som helt til søndag var sesongens store spiller, ble kampen et mareritt med tre balltap i spill. Alle Titans-poengene kom etter Jackson-misser. Ravens-quarterbacken gjør så spektakulære ting at mange mener det ser ut som han er med i et videospill. Han fikk opp spektakulære tall igjen, men søndag virket det i noen avgjørende situasjoner som en nybegynner satt med håndkontrollen.

Allerede i vertenes første angrep havnet en av Jacksons pasninger i hendene på en motspiller, og i et forsøk på å stoppe returløpet gjorde han en ulovlig takling som ble straffet med 15 yards. Titans omsatte det i touchdown og 7-0-ledelse.

To ganger i kampen feilet Jackson da han prøvde å avansere én yard på 4. forsøk, og Titans overtok ballen i god posisjon. En gang glapp han ballen til motspiller, og hver gang endte det neste Titans-angrepet med touchdown.

Først etter Jacksons siste feilpasning greide forsvaret å nekte Titans poeng i det påfølgende angrepet, men da sto det allerede 28-6, og det var klart at sisteseedede Titans gjester Kansas City Chiefs eller Houston Texans i semifinalen.

Minneverdig

Titans-quarterback Ryan Tannehill hadde bare 88 pasningsyards mot Jacksons 365, men han kastet to touchdownpasninger (til Jonnu Smith og Kalif Raymond) og løp selv inn ett touchdown.

Mest minneverdig var poengene som punkterte kampen til 21-6. Da forvirret Titans hjemmelaget ved å sende Tannehill til sidelinja. Henry fikk ballen, og som om det var et hoppskudd i NBA lobbet han ballen til Corey Davis i målsonen.

– Vi snakker ikke høyt, vi fortsetter bare å jobbe, og vi tror på hverandre. Det er laginnsatsen som har fått oss så langt, sa Henry rett etter kampen.

Jackson løp med ballen 143 yards og sto dermed for over 500 angrepsyards til sammn, men først da kampen i praksis var avgjort greide han å regissere et angrep som endte med touchdown.

I grunnserien hadde Jackson 36 touchdownpasninger og bare seks pasninger til motspiller. Søndag virket han rusten i sin første kamp på tre uker, etter at han ble hvilt i serieavslutningen.

Niners-forsvaret avgjorde

San Francisco 49ers, som er topprangert i NFC, slo Minnesota Vikings 27-10 og er to kamper fra klubbens sjette tittel, men den første på 25 år.

Niners scoret touchdown første gang laget hadde ballen. Vikings utlignet i sitt neste angrep da cornerback Akhello Witherspoon ble avkledd av Stefon Diggs. Witherspoon ble byttet ut, og resten av kampen ble Vikings-angrepet utklasset av Niners-forsvaret.

De sju neste gangene Vikings hadde ballen greide laget til sammen 8 netto angrepsyards. Quarterback Kirk Cousins ble seks ganger taklet med ballen for tap av terreng. Gjestene scoret bare tre poeng til, og ingen etter pause.

Særlig ble løperspillet til Vikings helt nøytralisert, og laget greide bare 19 yards til sammen på bakken. Til sammenligning greide Niners 186 yards. Tevin Coleman løp med ballen 105 yards og scoret to touchdown.

Niners-quarterback Jimmy Garoppolo hadde i sin første sluttspillkamp beskjedne tall med 131 pasningsyards, men med unntak av en feilpasning som havnet i hendene på motspiller tok han godt vare på ballen og sørget for at laget spiller semifinale hjemme mot Green Bay Packers eller Seattle Seahawks.

(©NTB)