Fourcade overtok ledelsen i verdenscupen – Dale nummer fire i Oberhof

NTB Sport

De norske skiskytterne fikk det tungt i vinden i verdenscuprennet på 15 kilometer i Oberhof søndag. Franske Martin Fourcade taklet de tøffe forholdene best og gikk inn til klar seier 20 sekunder foran tyske Arnd Peiffer tross to bomskudd.

De norske vinnersjansene forsvant med vindkastene i den tyske byen på annen skyting. Da hadde samtlige norske løpere bommet to ganger hver.

Men Johannes Dale gikk likevel inn til 4.-plass med totalt fire bom i de vanskelige forholdene.

Bom ødela for Dale

Dale kunne kjempet om en pallplass ved siste skyting, men én bom på siste stående ødela.

– Når det er litt vind, lønner det seg å gå litt på og ikke bruke for lang tid. Det synes jeg at jeg klarte. Også så jeg at jeg kan ligge an veldig bra, men så blir det dessverre en bom på siste skuddet, og da ryker det akkurat, sa Dale til NRK.

22-åringen gikk inn 38,9 sekunder bak Fourcade, men var bare 18,6 sekunder bak Simon Desthieux på tredje.

– Svart dag

Fourcade og Simon Desthieux gikk ut i klar ledelse etter første stående og kom alene inn til siste skyting. Ut fra standplass gikk Fourcade ut 27,1 sekund foran Desthieux. Det forspranget ga ikke Fourcade fra seg.

Med det tok også franskmannen over sammenlagtledelsen i verdenscupen fra Johannes Thingnes Bø.

Med fem bomskudd gikk Vetle Sjåstad Christiansen inn til 8.-plass. Erlend Bjøntegaard med fem bom gikk inn til 13.-plass, 1.10,4 bak, mens Tarjei Bø bommet hele sju ganger og gikk inn til 25.-plass, 2.53,4 bak Fourcade.

– Det var en svart dag. Jeg hang greit med i starten, men det blir litt for mange bom. Det var tungt i løypa og jeg klarte ikke helt henge med de beste. Det var litt blåmandag, sa Tarjei Bø etter søndagens løp.

(©NTB)