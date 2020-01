Liverpool styrket serieledelsen med sterk seier over Mourinhos Tottenham

NTB Sport

Siden tittelutfordrer Leicester tapte mot Southampton tidligere på dagen, hadde Liverpool en gyllen mulighet til å øke ligaledelsen, og den tok Jürgen Klopps mannskap vare på lørdag kveld.

Roberto Firmino sørget med sin matchvinnerscoring for at Liverpool kunne innkassere sin 20. seier for sesongen. Laget er fremdeles ubeseiret i årets Premier League-sesong.

– Først og fremst er resultatet det viktigste. Et lag fortjente å vinne, og det var oss. Å vinne borte mot Tottenham er ganske spesielt. At kampen ikke var avgjort etter 50–60 minutter, var vår feil, sa Liverpool-manager Klopp til Sky Sports etter kampen.

Tottenham må på sin side på at avstanden opp til topp fire-plasseringene har økt til ni poeng. José Mourinhos mannskap har kun vunnet én av sine fem siste seriekamper.

Jakter kjærkomment ligagull

Seieren gjør at Liverpool har 16 poeng ned til Leicester på 2.-plass og samtidig én kamp mindre spilt.

Regjerende seriemester Manchester City ligger poenget bak Leicester og har like mange kamper spilt som Liverpool før søndagens oppgjør mot Aston Villa.

Svært mye ligger til rette for at rødtrøyene kan løfte ligatittelen for første gang på 30 år, men laget har riktignok 17 kamper igjen å spille i Premier League før sesongen er over.

– Når noen gir det et trofé, så er det gjort, men fram til da må du kjempe. Det er bare begynnelsen. Vi må fortsette siden utfordrerne er så sterke. Pep (Guardiola og Manchester City) vil ikke gi opp. Det gjør heller ikke jeg. Så langt, så godt, sa Klopp til BBC.

Fortjent ledelse

Liverpool gikk ut i hundre i London, og kampen var knapt sparket i gang før Alex Oxlade-Chamberlain traff stolpen.

Selv om Tottenham klarte seg greit i starten, var det fortjent at gjestene fra Merseyside tok ledelsen etter 37 minutter. Roberto Firmino banket inn ledelsen med sitt sjuende seriemål for sesongen.

Sadio Mané var nære ved å doble ledelsen med et hodestøt etter halvspilt 2.-omgang, men Paulo Gazzaniga fikk hindret ny baklengs for vertene.

Gedigen Tottenham-mulighet

Utover i omgangen tok Tottenham stadig større grep om kampen mens Liverpool la seg stadig mer bakpå.

Kvarteret før slutt fikk Son Heung-min lagt et farlig innlegg, men ingen hvittrøyer nådde fram med det nødvendige hodestøtet.

Innbytter Giovani Lo Celso var ekstremt nære ved å sikre balanse i regnskapet da Serge Aurier viste fram innleggsferdighetene. Argentineren løp seg fri og fikk en fot på ballen fra kort hold, men ballen endte smått utrolig utenfor mål.

Tottenham presset på for utligning, men Jürgen Klopps menn holdt unna og kunne dermed slippe jubelen løs for nok en seier. Det har blitt en vane for rødtrøyene i inneværende sesong.

