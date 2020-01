Lindvik disket i Predazzo – Geiger vant suverent

NTB Sport

Lindvik slo for alvor igjennom med å vinne nyttårshopprennet og fulgte opp med seier i Innsbruck. Så kom nedturen.

Lindvik landet på 100 meter i normalbakken i Predazzo. men kort tid etter at omgangen ble ferdig, ble 21-åringen disket fra rennet. Årsaken var at hoppdressen var ureglementert, og dermed ble Lindvik diskvalifisert for annen gang denne sesongen.

– Dressen var for stor øverst på låret, forklarte Lindvik overfor NRK.

Forfang beste nordmann

Dermed ble Johann André Forfang best av de norske med hopp på 100 og 99 meter. Med 269,7 poeng avanserte han fra 12. til 9.-plass i finalen.

– Jeg er veldig godt fornøyd med hvordan jeg klarte å snu det fra gårsdagen, sa Forfang.

Tromsøværingen synes at diskvalifiseringen av Lindvik var kjip.

– Det var utrolig kjipt for ham etter den gode perioden han har vært igjennom, sa Forfang.

Kjipt

Karl Geiger var i ledelsen etter et hopp på 104,5 meter i noe tunge vindforhold. I finalen slo han av en meter, men med suverene stilkarakterer fikk han 294,6 poeng.

Tysken vant med hele 7,7 poeng ned til Stefan Kraft på annenplassen. Hoppukevinner Dawid Kubacki tok tredjeplassen.

Diskvalifiseringen av Lindvik medførte at Daniel-André Tande fikk hoppe to ganger. Han hadde 93 meter i sitt første hopp og var første mann utfor i finaleomgangen. Da slo Kongsberg-hopperen til med 102,5 meter og med 255,9 poeng avanserte han ble nummer 23.

God VC-debut

Andreas Granerud Buskum hoppet sitt første verdenscuprenn og leverte en godkjent debut med å få hoppe to omganger. 23-åringen hadde 95,5 og 99 meter i sine to hopp, og 252,2 poeng holdt til 25.-plass.

Anders Håre 94,5 meter fikk 122,6 poeng og endte på 31.-plass. Robert Johanssons hopp på 96,5 meter holdt bare til 120,2 poeng og 38.-plass.

Det ble hoppet i normalbakken i Predazzo siden storbakken ble utsatt for et ras i fjor høst og er ikke blitt satt i stand igjen.

