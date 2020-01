Syk Falla-rival tvinges til å droppe verdenscuprenn

NTB Sport

Sundling imponerte i verdenscupen før jul, men fikk det tyngre i Tour de Ski. Der klarte hun ikke å sikre seg finaleplass i noen av de to sprintene. Nå har 25-åringen måttet tåle ytterligere et tilbakeslag.

Fredag melder det svenske skiforbundet at Sundling har blitt forkjølt og tvinges til å droppe lørdagens klassiske verdenscupsprint i tyske Dresden.

Sundling leder sprintcupen sammenlagt så langt denne sesongen. Falla følger 36 poeng deretter. Lørdag kan den norske sprintdronningen ta over ledelsen, forutsatt at hun kvalifiserer seg for finale.

Sjetteplassen gir 40 poeng.

Falla gikk den første av to sprinter i Tour de Ski. Der ble hun spurtslått av slovenske Anamarija Lampic. Etterpå reiste romerikingen hjem for å forberede seg til rennene som nå kommer.

Sundlings forfall betyr at den svenske troppen er ytterligere svekket til helgens renn i Dresden. Stina Nilsson er skadd og uaktuell for å stille til start.

Maiken Caspersen Falla har vunnet sprintcupen sammenlagt tre ganger tidligere.

