Riiber leder etter hopprennet, stor norsk dominans

Riiber har dominert kombinertsporten så langt denne sesongen og er på god vei mot en ny verdenscupseier. Etter 104,5 meter i hoppbakken har han 23 sekunders forsprang på forfølgerne foran langrennet i Italia.

– Jeg er fornøyd med å få til et godt hopp. Nedslaget var ikke så lett å sette, men jeg gjorde så godt jeg kunne, sa Riiber.

– Graabak er ikke langt bak meg. Han har ofte gått bra i disse løypene, så det er han jeg vil se meg over skulderen etter, tilføyde han.

Lagkamerat Espen Bjørnstad følger nærmest, mens østerrikske Franz-Josef Rehrl går ut som nummer tre. Han er 24 sekunder bak Riiber.

Graabak på skuddhold

Jens Lurås Oftebro og Jørgen Graabak følger deretter, henholdsvis 36 og 49 sekunder bak teten.

Graabak går for øvrig ut likt med Espen Andersen. Sistnevnte fikk opp 101 meter og har muligheter til å klatre på resultatlistene. Einar Lurås Oftebro er nummer 15.

Unggutten Kasper Moen Flatla gjorde et meget godt hopp på 100,5 meter i hoppkonkurransen. Det ville sendt ham et godt stykke opp på resultatlistene, men 20-åringen ble disket for å ha hoppet med en ureglementær dress.

Norsk dominans

Veteranen Magnus Krog sesongdebuterte fredag. 32-åringen fra Høydalsmo har slitt med en nakkeskade siden han mistet kontrollen etter landing og falt under NM-hopprennet i Falun i november. Fredag landet telemarkingen på 98,5 meter. Det gir 20.-plass foran langrennet. Han har drøyt halvannet minutt opp til Riiber.

Riiber har vunnet seks av sju verdenscuprenn denne sesongen.

I verdenscupen sammenlagt er fire av de fem øverste plassene lagt beslag på av nordmenn. Riiber leder foran Graabak, mens Jens Lurås Oftebro er nummer fire og Espen Bjørnstad nummer fem.

