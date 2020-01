Ishockey: Storhamar knuste Narvik

NTB Sport

Ikke siden bortekampen mot Stavanger i slutten av november i fjor har Storhamar gått tapende av isen i eliteserien. Fredag var det det nyopprykkede Narvik som måtte gå uten poeng etter møtet med laget fra Innlandet.

Storhamar tok oppskriftsmessig ledelsen før fem minutter var spilt i mjøsbyen. Da var det Tuomo Ahlholm som var sist på pucken.

Narvik har vist at de har nivået inne for å spille i landets øverste divisjon og ga serietoeren god kamp i den første perioden. Svein Falk-Larsen utlignet til 1–1 etter ti minutters spill.

Storhamar forsøkte å stikke fra i annen periode. Først da Simen Edvartsen gjorde 2-1, men igjen utlignet Narvik ved Falk-Larsen. Deretter sørget Andreas Øksnes og Eirik Salsten for at det sto 4–2 kun fire minutter før periodeslutt. Men Narvik bet seg fast og reduserte ved Samuel Åström bare sekunder før perioden var over.

Dermed var det fortsatt full fyr i kampen før den tredje perioden. Men i siste periode fjernet Storhamar all tvil om hvor poengene skulle havne. Patrick Thoresen, Phillip Marinaccio og Jacob Newton sørget for 7-3, før Tuomo Ahlholm fastsatte sluttresultatet til 8–3.

Storhamar ligger på andreplass med 67 poeng etter 30 kamper, mens Narvik ligger på 8. med 33 poeng.

