Pedersen åpnet seierskontoen i Sveits

Pedersen herjet i europacupen før jul med seks seirer og en 2.-plass. Torsdag ble det full klaff også i verdenscupen.

Seieren kom et lite døgn etter at han innledet sesongen med annenplass i det første super-G-rennet i Veysonnaz. Onsdag ble han slått av canadiske Kurt Oatway med 1,70 sekund i klassen for sittende.

Torsdag kjørte Oatway ut, og dermed var det duket for Pedersen-seier. Nordmannen vant foran japanske Taiki Morii, mens nederlandske Jeroen Kampschreur endte på tredjeplass.

Også fredag skal det kjøres super-G i Sveits, mens det er storslalåm lørdag og søndag.

Neste helg er det slalåmrenn i Prato Nevoso i Italia.

