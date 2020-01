Olsbu Røiseland tilbake i verdenscupen med pangløp og seier

NTB Sport

I tåke, regn og vind og generelt vriene skyteforhold leverte Froland-jenta et formidabelt løp og tok karrierens fjerde verdenscupseier.

Olsbu Røiseland sto over den siste verdenscuprunden i franske Annecy før jul. Hun prioriterte i stedet trening og var spent på egen form foran sprinten i Oberhof.

Svarene hun fikk kunne knapt vært bedre.

Røiseland var nummer to etter første skyting, men hadde overtatt ledelsen etter nye fem treff på den andre. Ingen kunne til slutt matche Froland-jenta. Tyske Denise Herrmann ble nummer to, men var slått med 33,1 sekunder.

Det røynet samtidig på for den norske 29-åringen på slutten.

– Jeg var dritstiv. Jeg visste ikke hvor jeg skulle gjøre av meg på slutten. Egentlig har vi det sånn på laget at fra siste sekunderingspunktet skal vi være helt rå, men det føltes ikke sånn nå, smilte hun til NRK.

Ga kritikerne svar

Olsbu Røiseland fikk pepper fra flere hold da hun valgte å stå over rennene i Annecy før jul. Mange mente hun kastet bort en gyllen mulighet til å vinne verdenscupen.

– Det var et valg jeg hadde tatt for ganske lenge siden. Jeg regnet med at jeg kom til å få litt kritikk, særlig når jeg lå så bra an i sammenlagt. Det var en del av en langsiktig plan, og jeg står for at det var rett å gjøre, sa hun til NRK torsdag.

Froland-jenta fikk skryt av Tiril Eckhoff for måten hun taklet de utfordrende forholdene i Oberhof.

– Det var både vind, tåke og regn. Den verst tenkelige kombinasjonen for en skiskytter. Marte taklet det veldig bra, sa hun.

Ikke fem strake

Eckhoff vant fire verdenscuprenn på rad før jul. Torsdag lyktes hun ikke på langt nær så godt. Én bom på hver av skytingene kostet dyrt, og i mål var hun slått med ett minutt og sju sekunder av Olsbu Røiseland.

Det ga femteplass da 75 løpere hadde gått i mål.

Ingrid Landmark Tandrevold har tre pallplasser så langt i verdenscupen denne sesongen. Den fjerde var ikke i nærheten av å komme i Oberhof. Fossum-løperen skjøt på seg én strafferunde på liggende skyting og måtte tåle ytterligere to på stående.

Tandrevold, som har trent i høyden i julen, hadde heller ikke full fart i sporet. I mål skilte det to minutter og 28 sekunder opp til landslagskollegaen på toppen av resultatlista.

Stafett neste

For Olsbu Røiseland var det ergerlig å tenke på at det ikke skal gås jaktstart i Oberhof. Der hadde 29-åringen i så fall hatt et glitrende utgangspunkt.

Lørdag står det imidlertid stafett på programmet i den tyske skimetropolen, mens det søndag skal gås fellesstart.

Italienske Dorothea Wierer ble nummer fire torsdag og leder fortsatt verdenscupen. Tiril Eckhoff følger nærmest. Ingrid Landmark Tandrevold er fortsatt nummer tre.

Olsbu Røiseland er på sin side på etterskudd i verdenscup. Etter målgang torsdag anså hun den kampen som tapt.

