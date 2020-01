Manchester Citys trener blir Deila-assistent

NTB Sport

Cushing har hatt sin nåværende jobb i seks sesonger. Han førte laget til seier i den engelske superligaen i 2016 og til semifinale i kvinnenes mesterliga både i 2017 og 2018. Han ble i 2016 kåret til årets manager i engelsk kvinnefotball.

35-åringen leder laget for siste gang mot Arsenal 2. februar og slutter seg deretter til New York Citys sesongoppkjøring til den nye MLS-sesongen.

– Det var ingen enkel avgjørelse å forlate Manchester Citys kvinnelag, og det føles bittersøtt å skulle si farvel til de fantastiske spillerne og lederne jeg har jobbet med. Samtidig er jeg henrykt over å få bli i City Football Group-familien og slutte meg til Ronny Deilas stab i New York City, sier han i en melding på MLS-klubbens nettsted.

– Jeg er veldig glad for at Nick slutter seg til oss. Han har et utrolig rykte innen fotballen, og det han har oppnådd i Manchester er utrolig, sier Deila.

– Spillestilen til lagene hans speiler den måten vi ønsker å spille i NYCFC.

Ifølge VG blir tidligere Vålerenga-spiller Efrain Juárez også del av Deilas trenerteam, men det er ennå ikke bekreftet av klubben.

– Med så mange spansktalende spillere i stallen er det en fordel med en i trenerteamet som snakker spansk. Det er en av grunnene til at jeg tar med meg Juárez, men også fordi han er en bra person og en god fotballmann, sier Deila til VG om mexicaneren.

New York City sesongåpner i MLS med bortekamp mot Columbus Crew 1. mars.

