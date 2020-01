Hjemmehåp vraket i EM-uttaket, Sæverås inn for Christensen

NTB Sport

Lagene har med 16 spillere fra start. Det er åpent for opp til seks bytter i løpet av EM, to i hver av fasene av mesterskapet.

De norske målvaktene blir dermed Torbjørn Bergerud og Kristian Sæverås. Sistnevnte har bare et svært kort innhopp i 2018-EM bak seg fra mesterskap.

Aar er trondheimsgutt, men ser nå ut til å gå glipp av kampene på hjemmebane.

Norge starter EM mot Bosnia-Hercegovina fredag. Så venter Frankrike (søndag) og Portugal (tirsdag).

De to beste fra puljen går til hovedrunden i Malmö. Der skal lagene gjennom fire nye kamper. De to gruppetoppene er klare for semifinaler i Stockholm.

