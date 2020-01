Atlético vendte til seier mot Barcelona, Madrid-derby i supercupfinalen

NTB Sport

Dermed blir søndagens finale i Saudi-Arabia et oppgjør mellom byrivalene Real og Atlético. Real Madrid vant onsdag 3-1 over Valencia.

– Dette var en veldig viktig seier for oss, og en god start på året. Vi startet ikke bra, men vi vendte kampen vår vei. Jeg håper vi klarer å følge opp i finalen, sa matchvinner Angel Correa.

Torsdagens kamp var målløs til pause, men innbytter Koke ga Atlético en flott start på 2. omgang da han lurte offsidefella og overlistet keeper Neto da det var spilt 21 sekunder av omgangen.

Barcelona var det toneangivende laget gjennom storparten av kampen, og det tok bare fem minutter før Lionel Messi hamret inn 1-1 etter et dribleraid. Messi fikk ballen i mål igjen i det 59. minutt, men målet ble annullert etter VAR-gjennomgang på grunn av en hands i forspillet.

Tre minutter senere ble det likevel Barcelona-ledelse da han nikket inn keeperreturen fra gode Jan Oblak etter en avslutning fra Luis Suárez.

VAR-drama

I det 74. minutt jublet Gerard Piqué for det han trodde var 3-1-målet, men igjen forstummet Barcelona-jubelen etter VAR-gjennomgang. Denne gang ble målet annullert for offside på pasningslegger Arturo Vidal.

Diego Simeones Atlético Madrid-lag hang i tauene, men fikk en ny sjanse da Neto felte Vitolo. Álvaro Morata satte inn 2-2 fra straffemerket.

Ett minutt senere skrek Atlético på straffe igjen for hands på Piqué, men ble ikke hørt selv om VAR ble koblet inn. Vinnermålet skulle likevel komme, og fire minutter før full tid ble Angel Correa matchvinner da han ble spilt gjennom av Morata og scoret alene med Neto. Keeperen greide nesten å stoppe ballen, men den spratt over linja.

Kritikk

– Vi gjorde noen feil i dag, og det kostet oss sjansen til å vinne et trofé. Vi skal reise oss etter dette, sa Antoine Griezmann etter tapet mot gamleklubben.

Spanias fotballforbund har fått hard kritikk for å inngå en treårsavtale om å avvikle supercupen i Saudi-Arabia, angivelig verd 1,2 milliarder kroner. Menneskerettsaktivister har slaktet valget av vertsland, og Uefa-president Aleksander Ceferin har gjort det klart at han ikke liker at europeiske lag spiller i land «der kvinners grunnleggende rettigheter ikke respekteres».

Barcelona-trener Ernesto Valverde medga onsdag at penger er eneste grunn til at laget hans spiller i Saudi-Arabia.

Det var langt flere tilskuere på tribunene i Jeddah torsdag enn i den første kampen onsdag, og brorparten av dem heiet på Barcelona.

