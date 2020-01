Ullevålseter rettet opp marerittstarten tross tidsstraff

NTB Sport

Ullevålseter havnet på etterskudd da han rotet bort mye tid på den første etappen tirsdag. Onsdag gjorde han opp for det tapte og mer til.

Ullevålseter var til sin egen store overraskelse raskest av samtlige på den 329 kilometer lange etappen fra Tarda til Mahmid i Marokko. I sammendraget leder han nå med ett minutt og 29 sekunder på fjorårsvinner Alessandro Botturi fra Italia.

Ullevålseter dro nytte av at han startet som nummer ni på en etappe som i utgangspunktet ikke favoriserte Ullevålseter med sitt flate, steinete og raske terreng.

– Det lønner seg stort sett å starte lenger bak for meg. Jeg leser terrenget og ser sporene etter de andre, og da ser jeg hvor de andre har rotet. Dermed slipper jeg å gjøre det samme, sier Ullevålseter.

I 2019-utgaven av Africa Race skaffet italienske Botturi seg det som skulle vise seg å være et avgjørende forsprang på nettopp etappe nummer to. Onsdag var situasjonen snudd på hodet.

Med til historien hører det at Ullevålseter ble ilagt ett minutts tidsstraff på onsdagens etappe som følge av at han kjørte for raskt i en radarsone.

Kristian Felix Jensen kom inn som nummer fire onsdag, 22 minutter og 21 sekunder bak Ullevålseter. Han ligger nå 18 minutter og 22 sekunder bak veteranen i sammendraget på fjerdeplass.

Torsdag fortsetter Africa Race med en 516 kilometer lang etappe fra Mahmid til Assa.

