Tom Brady vil spille videre, sier ikke hvor

42-åringen avsluttet sin 20. sesong i New England Patriots med et skuffende tap i første sluttspillrunde mot Tennessee Titans. For første gang i karrieren er han på utgående kontrakt, og det er uklart om Patriots vil tilby ham en ny avtale. På Instagram gjorde Brady det klart at han akter å slå tilbake som 43-åring.

– Både i livet og i fotballen er det uunngåelig å mislykkes. Man kan ikke vinne hele tiden, skrev Brady.

– Imidlertid kan man lære av motgangen, reise seg med stor entusiasme og entre arenaen igjen. Det er der dere kommer til å finne meg, for jeg vet at jeg har mer å bevise.

Brady har seks superbowlseirer, flere enn noen annen spiller, og regnes av mange som tidenes beste spiller i amerikansk fotball. Sammen med trener Bill Belichick har han sørget for to tiår med Patriots-dominans i sporten.

Mange mener at det var kvaliteten på medspillerne i Patriots-angrepet, ikke Bradys alder, som var hovedårsaken til den skuffende sesongavslutningen. Det vil neppe mangle beilere dersom Brady beslutter seg for å skifte beite etter å ha spilt for Patriots hele proffkarrieren til nå.

Instagram-meldingen var en erklæring om at han ikke kommer til å legge opp, men den kan også leses som en avskjedshilsen til Patriots-tilhengerne.

– Til alle våre fans: TAKK! Etter noen dager med ettertanke vil jeg uttrykke min takknemlighet og ydmykhet overfor den ubetingede støtten dere har gitt meg gjennom to tiår, skrev han.

Belichick har sagt at det ikke er satt en tidsfrist for avgjørelsen om Bradys framtid i klubben, men han har ikke utelukket at Patriots vil prøve å beholde ham.

– Tom er en ikonisk skikkelse i denne klubben, og ingen har større respekt for ham enn jeg, sa han.

