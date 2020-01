Kristoffersens på 2.-plass i Madonna, Yule vant igjen

NTB Sport

Yule ledet med 19/100 sekund etter 1. omgang. Etter to omgang skilte det 15/100 til Kristoffersen.

– Jeg skulle gjerne kjørt renn her hver eneste dag. Bakken er fantastisk, og kveldsrenn er perfekt for meg, sa Yule. Sveitseren har to verdenscupseirer i karrieren, begge sikret i Madonna med 13 måneders mellomrom.

Kristoffersen var den som ga ham tøffest kamp onsdag.

– Jeg synes Henrik leverte solid kjøring. Han tapte en del i bunnen i begge omgangene. Det går litt for sakte for ham når portene står rett etter hverandre. Det må vi trene på til neste gang, sier far og trener Lars Kristoffersen til NTB.

Rælingen-utøveren var denne gangen mye bedre med enn tilfellet var søndag i Zagreb. Den 25 år gamle nordmannen slet med den relativt flate løypa i Zagreb, men traseen i Madonna di Campiglio passer ham mye bedre med sitt bratte heng midtveis. I første omgang hadde han en liten feil like før henget, hvor han tapte en del. Yule på sin side var feilfri i siste del av omgangen og endte 0,19 sekunder foran.

Tapte nederst

Henrik Kristoffersen kjørte bra fra starten i sitt finaleløp, men tapte forholdsvis mye i den siste delen. Han var et tidels sekund foran lederen i mål, franske Clement Noel.

Som siste startende tapte Yule noen hundredeler til nordmannen, men snek seg inn foran ham og kunne juble for seier.

Kristoffersen vant i Levi og ble nummer fire i Val d'Isère, men skuffet med bare 19.-plass i Kroatia sist helg. Nå ble det 2.-plass, og Kristoffersen tok tilbake ledelsen slalåmcupen. To poeng skiller ned til Noel.

I verdenscupen totalt er det enda tettere enn i slalåmcupen. Alexis Pinturault overtok ledelsen fra Aleksander Aamodt Kilde med ett fattig poeng. Kristoffersen klatret til tredjeplass og er bare fire poeng bak.

Neste renn går i sveitsiske Adelboden til helgen hvor det også er storslalåm lørdag.

– I Adelboden liker Henrik seg godt. Det er det mye mer terreng og kanskje det bratteste henget av alle verdenscupløypene, sier Lars Kristoffersen.

Årsbeste

Sebastian Foss Solevåg var den raskeste ved første mellomtid i første omgang, men alpinisten fra Spjelkavik tapte mye mot slutten. Han klarte å avansere en plassering fra sin femteplass etter en solid gjennomført finale. Fem hundredeler skilte opp til Clement Noel på den siste pallplassen.

Det var likevel klart sesongbeste for Solevåg.

Franske Noel, som vant i Zagreb søndag, lå på sjuendeplassen etter en omgang. Han leverte en solid finaleomgang og tok seg opp til pallen med beste omgangstid.

Jonathan Nordbotten endte på 21.-plass. Han leverte to jevne omganger uten de helt store feilene, men det gikk bare ikke fort nok i det tette selskapet.

Lucas Braathen, som med 6.-plass var best av de norske i Zagreb, kjørte ut i første omgang.

Verken Timon Haugan eller Bjørn Brudevoll klarte å ta seg til finaleomgangen. Brudevoll på delt 31.-plass var 3/100 sekund unna, mens Haugan var 2,23 bak lederen i mål og endte på 50.-plass.

(©NTB)